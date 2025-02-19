Сколько Европе нужно денег на 100 тысяч миротворцев в Украине: политолог назвал цифры

Деньги внушительные, но перевооружение Европы потребует в десятки раз больше

Европа может собрать миротворческий корпус от 25 тысяч до 40 или даже 50 тысяч "штыков", однако столкнется с рядом проблем финансового и организационного характера. Одной из них может стать немногочисленность армий стран Западной Европы.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он объяснил, сколько денег придется потратить Европе на миротворцев.

Политолог напомнил, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы в Украину направили минимум 100 тысяч европейских миротворцев. Однако это вряд ли удастся, потому что Европа не готова собрать такое большое количество военных.

— Там армии маленькие. Даже в таких крупных странах, как Великобритания, сухопутные силы от 50 до 70 тысяч. человек, — говорит политический эксперт.

Он напомнил, что на Голанских высотах в Сирии стояли 139 миротворцев ООН из Казахстана, на которых тратили 5 млн долларов в год.

— Расходы на европейских миротворцев, безусловно, будут больше: 1,5 тыс. долларов [зарплаты в месяц] на человека, плюс аренда оружия и так далее. Так вот, по минимальным расчетам, на 100 тыс. европейским миротворцам нужно будет минимум 5 млрд долларов в год. А реально – не менее 7 миллиардов, – говорит Владимир Фесенко.

По его словам, это внушатльные деньги, но на помощь Украине понадобятся десятки миллиардов долларов в год, тогда как на перевооружение и восстановление обороноспособности Европы требуются сотни миллиардов.

— И вот вопрос: где найти эти деньги? И я думаю, что это была ключевая проблема, наиболее острая и наиболее сложная проблема на встрече в Париже, — подытожил глава центра "Пента".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что британский премьер Кир Стармер заявил о готовности разместить свои войска в Украине для обеспечения выполнения мирного соглашения, если оно будет заключено между Украиной и Россией.