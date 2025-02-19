"Никто не признает их демократическими": нардеп объяснил, почему выборы в Украине невозможны

Россия ежедневно атакует Украину беспилотниками и ракетами, почему она остановится во время выборов

Американцы фактически требуют провести выборы президента в Украине, учитывая, что срок Зеленского давно истек. Да и, по словам Трампа, рейтинг доверия к украинскому президенту сейчас составляет 4% (хотя на самом деле 57%, по данным КМИС ). Но каким бы ни был рейтинг Зеленского, выборы пока провести невозможно.

Так считает народный депутат, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Свои слова он объяснил в комментарии "Телеграфу".

"Сейчас говорить о выборах во время действия военного положения, во время активных боевых действий, какие-то дать называть, это побуждать к тому, чтобы прямо сейчас это начинать делать. Запускать избирательный процесс. Это невозможно просто. С точки зрения критериев безопасности, никакие выборы не будут признаны демократическими при такой опасности", — сказал он.

Дело в том, что Россия каждый день и ночь бьет по Украине шахедами и ракетами. Они улетают не только об энергетической инфраструктуре, но и по жилым домам. Так же они могут лететь и по участкам для голосования. И всего за неделю они выбьют тысячу участков (их осталось всего 20 тысяч). До войны Украина имела 33 избирательных участка.

"Это один маленький пример. Я не говорю уже о военных, которые не смогут уйти в отпуск, чтобы баллотироваться. Мы ограничиваем их права просто.

Я уже не говорю о зарубежных украинцах. Объективно полгода – это нормальный срок, с точки зрения зарубежных украинцев, чтобы там что-нибудь организовать, какие-то дополнительные места для голосования. И это не во всех странах. Это минимум полгода. Поэтому называть даты – это спекуляция сейчас. Ясно, что любые спекуляции направлены на то, чтобы нас расшатать, вывезти из равновесия, чтобы мы начали ссориться. Это на руку врагу сейчас", — объясняет народный избранник.

Кроме того, по словам Корниенко, не рассматриваются политически и технически варианты электронного голосования.

Ранее Телеграф писал, что Зеленский рассказал, что будет делать Украина, если США остановят помощь. Учитывая последние заявления Трампа, такая вероятность есть.