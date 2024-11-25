В сети обсуждают "драку" гражданских и военных в Ровенской области: что это было

Полиция говорит о задержании злоумышленников

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что в Ровенской области люди в форме якобы избили гражданских. Однако по данным полиции, такого инцидента не было.

Об этом говорится в сюжете местного канала ITV. Отмечается, что в ровенских telegram-каналах сообщали, что якобы местные жители перекрыли дорогу военным, которые ехали в сторону границы, а один человек даже кинулся под колеса машины.

Издание отмечает, что в Госпрогранслужбе информацию о конфликте опровергают. В частности спикер 9-го пограничного отряда Юрий Шахрайчук сообщил, что речь идет о задержании правонарушителей, которые пытались нелегально пересечь границу

Ту же информацию озвучили в полиции, а также опровергли сообщения о раненных и погибших.

"Правоохранители действительно проводили задержание правонарушителей, однако никто не пострадал, тем более не погиб. Продолжается досудебное расследование, однако детали пока не разглашаем, чтобы не повредить следствию", — сообщила спикер ровенской полиции Мария Юстицкая.

Как сообщалось ранее, в субботу, 23 ноября, в киевском отеле Sky Loft случилась драка, которая переросла в стрельбу со смертельным исходом. Полиция задержала подозреваемого.