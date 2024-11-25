У мережі обговорюють "бійку" цивільних та військових у Рівненській області: що це було

Поліція говорить про затримання зловмисників

У соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що на Рівненщині люди у формі нібито побили цивільних. Проте, за даними поліції, такого інциденту не було.

Про це йдеться у сюжеті місцевого каналу ITV. Зазначається, що у рівненських telegram-каналах повідомляли, що нібито місцеві жителі перекрили дорогу військовим, які їхали у бік кордону, а одна людина навіть кинулася під колеса машини.

Видання зазначає, що у Держприкордонслужбі інформацію про конфлікт спростовують. Зокрема речник 9-го прикордонного загону Юрій Шахрайчук повідомив, що йдеться про затримання правопорушників, які намагалися нелегально перетнути кордон.

Ту ж інформацію озвучили в поліції, а також спростували повідомлення про поранених та загиблих.

"Правоохоронці справді проводили затримання правопорушників, проте ніхто не постраждав, тим більше не загинув. Триває досудове розслідування, проте деталі поки що не розголошуємо, щоб не зашкодити слідству", — повідомила речник рівненської поліції Марія Юстицька.

Як повідомлялося раніше, у суботу, 23 листопада, у київському готелі Sky Loft сталася бійка, яка переросла у стрілянину зі смертельним наслідком. Поліція затримала підозрюваного.