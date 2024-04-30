"Мы войдем в Рафах": премьер Израиля сделал громкое заявление на фоне переговоров с ХАМАС

Переговоры с ХАМАС не повлияют на намерения Израиля разгромить боевиков

Израиль проведет военную операцию в Рафахе несмотря на давление Запада, который выступает против этого. Это произойдет независимо от того, будет заключено перемирие с боевиками ХАМАС или нет.

Об этом во время беседы с семьями погибших и родственниками заложников боевиков заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что другого выхода у страны нет, передает The Times of Israel.

"Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны "Хамаса" независимо от того, будет заключена сделка или нет, чтобы добиться полной победы. Идея о том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, невозможна", — заявил он.

Израильские СМИ сообщают, что вторжение в Рафах (город в секторе Газы) начнется в ближайшие 48–72 часа, если соглашение об освобождении заложников не будет достигнуто.

По словам израильского чиновника, власти страны сейчас ждут ответа на свое последнее предложение о перемирии. В частности, власти страны предложили 40-дневную паузу в боевых действиях и освобождение почти тысячи палестинских заложников в обмен на израильских. Представители ХАМАС уехали из Каира, где состоялся диалог о перемирии, с обещанием вернуться с письменным ответом на предложение Израиля.

Пока Израиль ждет ответа, он не будет направлять в Каир делегацию для освобождения заложников и переговоров о прекращении огня.

"Мы подождем ответов в среду вечером, а затем примем решение об отправке делегации в Каир для переговоров… "Израиль сделал все возможное, проявив гибкость для достижения соглашения", — сказал чиновник из Израиля.

В то же время сообщается, что начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви утвердил в понедельник окончательные планы военных действий в Рафахе. По некоторым данным, танки уже выстроились на границе с сектором Газа и готовы к "зеленому свету". Израиль считает это наступлением "последним толчком", который необходим для изгнания боевиков ХАМАС из сектора Газа.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что премьера Израиля хотят судить в Гааге. Под угрозой еще несколько должностных лиц.