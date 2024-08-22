Дети Алена Делона отказались исполнить его просьбу: при чем тут зоозащитники

В часовне на кладбище в его поместье Ла Брюлери похоронено по меньшей мере 35 собак актера

Легендарный французский актер, режиссер и продюсер Ален Делон, который умер 18 августа в возрасте 88 лет, хотел, чтобы его похоронили рядом с его собаками. Он завещал подвергнуть эвтаназии его бельгийскую овчарку Лубо и похоронить ее рядом с ним. Однако это желание вызвало резкую критику со стороны зоозащитников и семья актера отказалась исполнить его последнюю волю.

Как пишет CNN, еще в 2018 году в интервью журналу Paris Match Ален Делон назвал Лубо своей собакой "конца жизни". Он добавил, что любит ее "как ребенка".

"У меня в жизни было 50 собак, но с этой меня связывают особые отношения. Она скучает, когда меня нет рядом. Если я умру раньше, я попрошу ветеринара, чтобы мы ушли вместе. Ей сделают укол, чтобы она могла умереть у меня на руках. Лучше так, чем знать, что пес от ужасных страданий умрет у меня на могиле", — сказал актер.

Собаки были неизменной любовью актера. Они сопровождали его всю жизнь. На фото разных времен можно увидеть его искреннюю привязанность и радость от общения с ними.

Различные группы по защите животных, зная о такой просьбе актера обеспокоились судьбой Лубо. В ответ семья Делона заявила, что не будет исполнять спорное предсмертное желание актера. По словам родственников актера, у собаки "есть свой дом и семья", и ее не усыпят. Его дети уточнили, что любимый пес отца продолжит жить в его резиденции.

Как сообщал "Телеграф", в остальном похороны Делона пройдут в соответствии с его пожеланиями. Они состоятся в субботу, 24 августа, в его доме в Париже (коммуна Души). Провести его в последний путь приглашены 40 человек, будут присутствовать трое детей актера: Энтони, Анушка и Ален-Фабьен. Церемония состоится около 17:00, а проведет ее священник Жан-Мишель Ди Фалькон, с которым договорился актер лично. Как хотел сам Ален Делон, его похоронят в часовне, которую он построил 20 лет назад. Знаменитость хотел, чтобы его похороны были тихими, без национального чествования, он пожелал покоиться рядом со своими собаками.