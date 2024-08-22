Діти Алена Делона відмовилися виконати його прохання: до чого тут зоозахисники

У каплиці на цвинтарі у його маєтку Ла Брюлері поховано щонайменше 35 собак актора

Легендарний французький актор, режисер та продюсер Ален Делон, який помер 18 серпня у віці 88 років, хотів, щоб його поховали поряд із його собаками. Він заповів піддати евтаназії його бельгійську вівчарку Лубо і поховати її поруч із ним. Однак це бажання викликало різку критику з боку зоозахисників, і сім’я актора відмовилася виконати його останню волю.

Як пише CNN, ще у 2018 році в інтерв’ю журналу Paris Match Ален Делон назвав Лубо своїм собакою "кінця життя". Він додав, що любить його "як дитину".

"У мене в житті було 50 собак, але з цим мене пов’язують особливі стосунки. Він сумує, коли мене немає поруч. Якщо я помру раніше, я попрошу ветеринара, щоб ми пішли разом. Їй зроблять укол, щоб вона могла померти у мене на руках. Краще так, ніж знати, що пес від жахливих страждань помре у мене на могилі», — сказав актор.

Собаки були незмінною любов'ю актора. Вони супроводжували його все життя. На фото різних часів можна побачити його щиру прихильність та радість від спілкування з ними.

Різні групи захисту тварин, знаючи про таке прохання актора, були стурбовані долею Лубо. У відповідь сім’я Делона заявила, що не виконуватиме спірного передсмертного бажання актора. За словами родичів актора, у собаки "є свій будинок та сім’я", і його не присплять. Його діти уточнили, що улюблений пес батька продовжить жити в його резиденції.

Як повідомляв "Телеграф", в іншому похорон Делона пройде відповідно до його побажань. Він відбудеться у суботу, 24 серпня, у його будинку в Парижі (комуна Душі). Провести його в останній шлях запрошено 40 осіб, будуть присутні троє дітей актора: Ентоні, Анушка та Ален-Фаб’єн. Церемонія відбудеться близько 17:00, а проведе її священник Жан Мішель Ді Фалькон, з яким домовився актор особисто. Як хотів сам Ален Делон, його поховають у каплиці, яку він збудував 20 років тому. Знаменитість хотів, щоб його похорон був тихим, без національного вшанування, він побажав спочивати поруч зі своїми собаками.