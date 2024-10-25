Украина готовится мобилизовать женщин? Появилось официальное объяснение

Фейки о подготовке к мобилизации женщин распространяют вражеские ресурсы

Российские пропагандисты запугивают украинок страшилками о принудительной мобилизации, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и подтолкнуть как можно больше женщин уехать за границу.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности разоблачил один из фейков россиян, распространяемый в сети.

"Ложь: председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко призвал украинок готовиться к военной службе, ведь при планировании обороны необходимо учитывать худший сценарий развития событий. Такой отрывок из интервью распространяют русские Telegram-каналы", – говорится в сообщении.

На самом деле сержант Тимочко ничего не говорил о "планах по мобилизации женщин". Спикер лишь высказал мнение о необходимости прохождения гражданскими, в частности, женщинами, курсов военной подготовки, поясняют в Центре стратегических коммуникаций.

В связи с российской агрессией, в Украине действуют центры подготовки гражданских лиц, где можно получить как общевойсковую, так и специализированную военную гражданскую подготовку. Курс подготовки в этих центрах гражданские женщины и мужчины проходят по собственному желанию.

"Напомним, служба женщин в Силах обороны Украины исключительно добровольна, а пропагандисты, в присущей им манере, извратили суть сообщения и слепили с него бестолковую манипуляцию", – говорится в публикации.

Ранее журналист Виталий Портников также высказал мнение, что в последующие годы власть будет вынуждена снижать мобилизационный возраст и начать мобилизацию украинок.