Польша отказала Украине в оружии: Дуда озвучил причину
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Страна недавно закупила на миллиарды злотых из карманов налогоплательщиков оружие у Южной Кореи
Украина попросила у Польши предоставить оружие, которое Варшава купила у Южной Кореи. Однако в этой просьбе стране было отказано.
Об этом сказал президент Польша Анджей Дуда, пишет RMF 24. Он отметил, что что оружие было куплено на деньги налогоплательщиков и предназначено для обороны и безопасности страны.
"Не рассматривается сценарий, по которому мы бы кому-то передали оружие, которое недавно закупили на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие предназначено для безопасности и обороны Республики Польша", — ответил он.
Дуда сказал, что Украина действительно обращалась с просьбой предоставить ей это оружие, но он вынужден был отказать.
"Мой ответ был четким — пока я президент, у нас нет возможности отдавать кому-то оружие, которое мы закупили на миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков, в последние годы для укрепления безопасности Польши", — заявил Дуда.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Южная Корея якобы могла знать о планах КНДР отправить своих солдат в Украину.