Польша отказала Украине в оружии: Дуда озвучил причину

Страна недавно закупила на миллиарды злотых из карманов налогоплательщиков оружие у Южной Кореи

Украина попросила у Польши предоставить оружие, которое Варшава купила у Южной Кореи. Однако в этой просьбе стране было отказано.

Об этом сказал президент Польша Анджей Дуда, пишет RMF 24. Он отметил, что что оружие было куплено на деньги налогоплательщиков и предназначено для обороны и безопасности страны.

"Не рассматривается сценарий, по которому мы бы кому-то передали оружие, которое недавно закупили на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие предназначено для безопасности и обороны Республики Польша", — ответил он.

Дуда сказал, что Украина действительно обращалась с просьбой предоставить ей это оружие, но он вынужден был отказать.

"Мой ответ был четким — пока я президент, у нас нет возможности отдавать кому-то оружие, которое мы закупили на миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков, в последние годы для укрепления безопасности Польши", — заявил Дуда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Южная Корея якобы могла знать о планах КНДР отправить своих солдат в Украину.