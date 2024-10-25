В КНДР впервые прокомментировали отправку своей армии на фронт в Украину

В мире это могут назвать незаконным

В Северной Корее прокомментировали отправку своей армии на войну в Украину на стороне РФ. Заявив, что она в любом случае не противоречит международному праву.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. В своем заявлении он открыто не подтвердил факт предоставления армии России 11 тысяч бойцов КНДР.

"Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, это отвечало бы нормам международного права", — сказал он.

В то же время заместитель добавил, что в современном мире точно найдутся "силы, которые хотели бы описать это [действие] как незаконное".

По его словам, он видел материалы, которые распространяют западные СМИ об отправке сил КНДР в Россию, но у него нет компетенции подтверждать или опровергать эти слова.

"МИД не имеет прямого отношения к делам министерства обороны, я не чувствую необходимости отдельно подтверждать такие сведения", — подчеркнул замминистра.

Напомним, что лидер РФ Владимир Путин впервые прокомментировал участие войск КНДР в войне против Украины. Во время ответа он попытался обойти стороной вопрос журналистов. Но все же ответил на него.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, когда первые солдаты из КНДР попадут на фронт.