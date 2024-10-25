Лукашенко грозит России войной: эксперт назвал простую причину заявления

Сейчас беларусскому "лидеру" необходимо показать себя и и РБ независимыми

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готовится к выборам и пытается показать, по крайне мере, своему народу, что он не заодно с путинским режимом. Чтобы создать такую иллюзию, он раскидывается фразами, которыми угрожает России войной.

Об этом военный эксперт Тарас Жовтенко сказал "Телеграфу". По его мнению, в лице собственных граждан Лукашенко хочет выглядеть независимым.

"Он (Лукашенко, — Ред.) уже не знает, как отпетлять. Все объясняется достаточно просто — у него скоро перевыборы. Его перевыборы. Да, там официально это будет называться выборы президента республики Беларусь. Уже есть информация, что он хочет их назначить на начало 2025 года. Вот и понятно, что он хочет проскочить еще до того, как, возможно, станет все очень плохо для него и для его бункерного дружбана (Путина. — Ред.)", — сказал Жовтенко.

Эксперт добавил что на фоне прежних высказываний Лукашенко, что российские войска на территории Беларуси едва ли не делают, что хотят и заходят на территорию Украины через беларусскую границу, ему сейчас нужно демонстрировать, что он все-таки претендует избираться как президент независимого государства.

"Чтобы создавать эту иллюзию, он как раз набрасывает такие вот цитаты. Ну мы же прекрасно понимаем, что это все чистый популизм и пропаганда. Потому что практика говорит совсем о другом. Но ему нужно создать этот информационный фон, который обеспечит его выгодное позиционирование на этих ближайших президентских выборах", — отметил Жовтенко.

Что произошло: коротко

Александр Лукашенко резко высказался о возможном включении Беларуси в состав России и намекнул на возможность вооруженного конфликта в случае таких попыток.

Он прокомментировал идею создания Союзного государства с Россией, однако категорически открестился от возможности утратить суверенитет.

"Мы будем вам помогать и дальше, вступайте в состав России. Так вопрос задавать нельзя. Это невозможно. Боюсь даже сказать, что тогда это война", — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время саммита БРИКС Лукашенко прокомментировал отправку войск КНДР в Украину.