С какими болезнями не мобилизуют в ноябре

С больными почками не берут в армию

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые категории граждан не подлежат призыву на службу по состоянию здоровья.

Обновленный список заболеваний, который освобождает от мобилизации, прописан в постановлении Кабинета министров №560. Также согласно действующему законодательству все военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию.

Заболевания, при которых военнообязанных признают непригодными к службе:

тяжелые инфекционные заболевания : активный туберкулез с распадом легочной ткани, тяжелые формы вирусных гепатитов и ВИЧ при наличии осложнений;

: активный туберкулез с распадом легочной ткани, тяжелые формы вирусных гепатитов и ВИЧ при наличии осложнений; болезни органов дыхания : особенно тяжелые формы астмы и хронические болезни легких со значительными нарушениями дыхательной функции;

: особенно тяжелые формы астмы и хронические болезни легких со значительными нарушениями дыхательной функции; кожные заболевания : в частности, атопический дерматит с поражениями, герпетиформный дерматит и распространенные формы обыкновенной пузырчатки;

: в частности, атопический дерматит с поражениями, герпетиформный дерматит и распространенные формы обыкновенной пузырчатки; нарушения костной системы : артропатии, болезни суставов и позвоночника, а также деформации, травмы конечностей, включая ампутацию конечностей на любом уровне;

: артропатии, болезни суставов и позвоночника, а также деформации, травмы конечностей, включая ампутацию конечностей на любом уровне; болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.

Также не подлежат мобилизации люди с болезнями: с первичными и вторичными новообразованиями, расстройствами психики и поведения.

Не берут в армию с заболеваниями: системы кровообращения, органов пищеварения, нервной системы, крови и кроветворных органов . А также с болезнями глаза, уха и придаточного аппарата, тяжелыми заболеваниями эндокринной системы, нарушением питания и метаболизма.

Военнообязанные женщины с диагностированными воспалительными процессами в органах малого таза или с серьезными функциональными нарушениями половых органов не подлежат военной службе.

Напоминаем, что люди с инвалидностью любой группы освобождаются от мобилизации. Однако новый закон вводит некоторые исключения и уточнения.

Люди, получившие инвалидность после 24 февраля 2022, должны пройти повторный медосмотр. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, за исключением тех, у кого группа инвалидности была повышена или снижена, если у них отсутствуют конечности или есть серьезные заболевания, ранения, полученные при защите Украины.

Мужчины с инвалидностью, в том числе ІІІ группы, могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства. Если гражданину, имеющему инвалидность, приходит повестка, необходимо явиться в ТЦК с документами, подтверждающими статус инвалидности.

Ранее "Телеграф" писал, кого могут призвать в армию только добровольно. Изменения в законодательстве подразумевают особые условия для призыва определенных категорий граждан.