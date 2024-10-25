Без Ярослава Мудрого и Степана Бандеры. Известный историк назвал топ-5 украинских государственников

Большинство из них возглавляли вооруженную борьбу за свободу украинского народа, но есть исключения

В истории Украины были десятки видных деятелей — великих князей, гетманов, атаманов, предводителей казацких и крестьянских восстаний, политиков, общественных и литературных деятелей, но только четверо из них достойны войти в топ-5 величайших украинских государственников. Но далеко не все из них размещены на украинских гривнах, как, например, известные всему миру князья Владимир Великий или Ярослав Мудрый.

Об этом "Телеграфу" рассказал популярный блогер, соавтор YouTube-каналов "История Без Мифов" и "10 вопросов историка", кандидат исторических наук Владлен Мараев.

Больше ответов историка читайте в третьей части интервью: "Киев — несчастный город": Владлен Мараев об исторической памяти, украинизации и ТОП-5 выдающихся личностях".

Богдан Хмельницкий

— Может, это несколько необычный выбор, — говорит известный историк. — Понятно ведь, какая основная претензия к нему — Переяславская рада и союз с Москвой. Но Богдан Хмельницкий — создал украинское казацкое государство, которое существовало очень долго и после его смерти, почти полтора века.

…Это было казацкое государство, создавшее огромный исторический миф на многие века вперед, на которое равнялись потомки. Например, потом был период украинской безгосударственности в ХIХ веке. Но впоследствии в 1917 году начинается Украинская революция, провозглашается УНР и т.д. И на кого они ориентировались в первую очередь? На казацкое государство. Это был для них главный исторический миф.

Симон Петлюра

— При том, что он, абсолютно не военный человек, журналист, а стал главнокомандующим, — продолжает популярный блоггер. — При том, что подписал Варшавский договор с признанием отказа от части территорий Украины в пользу Польши. При том, что он имел очень сложный характер (судя по всему, был чрезвычайно самолюбивым человеком, с диктаторскими замашками, с подавлением некоторых харизматичных деятелей, шедших в разрез с его политикой). Несмотря на то, что он ссорился с профессиональными генералами и военными, Петлюра дольше всего возглавлял вооруженную борьбу за независимость Украинской Народной Республики. По сути, он начал это делать еще на рубеже 1917-1918 гг.

Михаил Грушевский

— Вот он как раз вооруженную борьбу особо не возглавлял, — напоминает соавтор YouTube-канала "История Без Мифов". — Да, он был формальным лидером т.н. первой УНР. Но понятно, что он был слабым политиком, не создав вокруг себя большую базу политических сторонников. Сильно запятнал себя возвращением в 1924-м в советскую Украину. И, по сути, этим легализовал такой же путь для многих других. Подвергнув потом их смерти и лагерям. А сам умер до этого [массовых репрессий]. Но если бы он прожил несколько лет дольше, его однозначно расстреляли или сгноили бы в лагерях.

Роман Шухевич

— К сожалению, он в тени Степана Бандеры, — говорит известный историк. — Но, на мой взгляд, такую персону, как Шухевича, стоит гораздо больше популяризировать. Это главнокомандующий, который около семи лет во главе армии воевал за независимую Украину, и при крайне неблагоприятных обстоятельствах.

В условиях, когда Украина действительно оказалась между двумя тоталитарными очень сильными режимами — СССР и фашистской Германией. В худших условиях, чем было 20 лет назад во время Украинской революции, потому что совсем не было международной поддержки. Была полная изоляция. И эта борьба была партизанская.

Коллективный образ украинцев

— Я бы выделил коллективный образ людей, которые в 2022 году добровольно встали на защиту Украины, — завершает свой топ-5 величайших украинских государственных деятелей Владлен Мараев. — Они взяли в руки оружие и спасли Украину, государство и всех его жителей, а возможно, и весь мир. Спасли именно тогда, потому что это был самый критический момент.

Русские сделали ставку на блицкриг. Они могли захватить Киев, свергнуть правительство, и Украина либо была бы просто ликвидирована, либо стала чем-то вроде Беларуси с марионеточным ставленником во главе и с тотальным террором против любых украинских организаций, партий, идей, учреждений и т.д. Тогда не было бы никакой свободной жизни, права на свободу мысли. Украинская жизнь просто сильно подавлялась бы, уничтожалась.

Но эти люди в таком коллективном виде добровольцами пошли воевать против оккупантов. Они — колоссальные герои, без которых независимая Украина, которую мы имеем сейчас, не существовала бы, — подытожил историк.

Напомним, Владлен Мараев развеял миф кремлевской пропаганды, что Ленин создал Украину.