С Казани приехать в Киев не получилось

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в визите в Киев генсеку ООН Антониу Гутеррешу, который посетил саммит БРИКС.

Как отмечает AFP, ссылаясь на источники в Офисе президента, основная причина — поездка генсека в Казань.

"После Казани [Гутерреш] хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерреша здесь не будет, именно из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что 23 октября Антониу Гутерреш прибыл на трехдневный саммит БРИКС в Казань, устроенный лидером РФ Владимиром Путиным.

Многие западные политики критиковали этот шаг, подчеркивая, что это неправильно. Ливанскую конференцию в Париже Гутерреш посетил по видеосвязи, не лично. На фоне этого ему вспомнили и его отсутствие на состоявшемся в Швейцарии в июне мирном саммите.

После такого шквала критики Офис генерального секретаря ООН заявил, что генсек и раньше принимал участие во встречах БРИКС, ведь этот международный форум важен на мировой арене, поэтому "его нельзя игнорировать".

Министерство иностранных дел Украины не устроило такой ответ, там подчеркнули, что этот визит "вредит репутации ООН и не способствует миру".

В то же время в ООН говорят, что во время встречи Гутерреша с Путиным он сообщил ему, что вторжение РФ в Украину — нарушение Устава ООН и международного права.

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