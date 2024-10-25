Украинцев удивила анонсированная Зеленским раздача 1000 гривен: реакция соцсетей

Украинцы по-разному отреагировали на инициативу главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря программу социальной поддержки граждан. Речь идет о выделении о тысячи гривен на человека. Украинцы уже отреагировали на такую инициативу главы государства в социальных сетях.

"Телеграф" собрал реакцию соцсетей. Отметим, что мнение людей отличается: одни поддерживают президента, другие критикуют его.

Экономист Михаил Кухар считает, что такое решение "выходит за всякие границы".

"Нужно помнить об этом, когда нас будут убеждать в следующий раз, что бюджет, перевыполненный на пол триллиона сверх плана, требует поднятия налогов", — написал специалист в Facebook.

Журналист Екатерина Венжик тоже не поддерживает идею Зеленского.

"Мы поднимаем налоги, чтобы собрать 50 млрд грн на ВСУ, потому что нечем бойцам зарплаты платить, и тут же раздаем 30 млрд грн в рамках адской популистической акции. Есть еще один вариант – их напечатают. Еще "лучше". Впрочем, надеюсь, НБУ на такое не пойдет", — написала она в Facebook.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев считает такую идею "аттракционном невиданной щедрости", который очень дорого обойдется Украине в условиях войны.

"Шаг 1: забрать у людей тысячи гривен из зарплат повышением налогов, объясняя потребностями армии. Шаг 2: отдать тысячу с барского плеча (зачеркнуто) президентской милости. Шаг 3: рассказать в телемарафоне о том, как Зеленский заботится о народе", — написал политик на своей странице в Facebook. Его коллега по парламенту и фракции Ирина Геращенко считает такое решение Зеленского безответственным.

Медик, одна из соучредителей организации Волонтерская Сотня "Доброволя" Ирина Солошенко написала в Facebook, что при гигантской дырке в бюджете страны выделять 1000 гривен — это "не смешно".

Также отреагировали на инициативу президента и читатели "Телеграфа".

"Можно ли купить на них военные облигации?", "Миллион каждому от Зе-команды", "Пусть не врут", "Откуда финансирование?", — такие комментарии оставили читатели в Facebook и Telegram.

В то же время, часть украинцев очень положительно оценили новую "тысячу Зеленского". Так, было высказано мнение, что деньги, потраченные на услуги украинского производителя, вернутся в бюджет страны. Но поскольку будет и возможность задонатить эту тысячу на армию, это будет также и "тестом на украинца", — покажет, сколько будет готово передать эти деньги военным.

Стоит отметить, что военный и социальный — это разные бюджеты в Украине, и с решением социальных вопросов страны Запада охотнее помогают украинцам, чем с финансированием защитников напрямую.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киевсовете утвердили выплату денежной помощи для раненых военных. Сумма выплаты составляет 45 тысяч гривен.