Илон Маск регулярно общается с Путиным? Что узнали СМИ и как оправдываются в Кремле

В США обеспокоены отношениями Макса и Путина

Американский миллиардер Илон Маск регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным еще с 2022 года и не только по бизнесу. Однако в Кремле это отрицают.

Как отмечает The Wall Street Journal, ссылаясь на нескольких действующих и бывших чиновников США, Европы и России, их разговоры касались личных тем, бизнеса и геополитической напряженности.

Однако спикер кремлевского режима Дмитрий Песков опроверг это, сказав: "Нет, это все неправда. То есть это абсолютно ложная информация опубликованная в газете The Wall Street Journal".

Он настоял, что Путин всего один раз общался с Маском, но еще до 2022 года и этот разговор был не слишком долгим.

"Разговор, скорее, носил ознакомительный характер. Говорили о таких более визионерских технологиях, технологических решениях для будущего, на чем делается акцент, сравнивали направления технологического развития, которые Маск считает перспективными. Путин рассказывал о том, как у нас идет. Это был единственный контакт. После этого никаких контактов Маска с Путиным не было. И все утверждения по этому поводу ложны", — утверждает Песков.

В то же время The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, пишет, что Маск регулярно разговаривает с Путиным с конца 2022 года на разные темы. Так, последний "попросил миллиардера избегать активации его спутникового интернет-сервиса Starlink на Тайване", пытаясь оказать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Также эти контакты Маска с Путиным беспокоят США, особенно действующего президента Джо Байдена. Они могут представлять потенциальные риски для национальной безопасности страны.

Один из собеседников издания подчеркнул, что американское правительство зависимо от технологий Маска, потому что его SpaceX запускает на орбиту важные спутники национальной безопасности и транспортирует астронавтов на Международную космическую станцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин высказался об "интимных делах" с Украиной и готовности к компромиссам.