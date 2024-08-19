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Любил гонки, итальянский автопром и мотоциклы: на чем ездил великий друг Украины Ален Делон (фото)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Авто Алена Делона
Авто Алена Делона. Фото Колаж Телеграфу

Секс-символ 20 века увлекался автоспортом и красивыми авто

Легендарный французский актер Ален Делон ушел из жизни 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет. Кроме выдающейся актерской карьеры, Делон был известен своей страстью к роскошным автомобилям и скоростным мотоциклам.

Его коллекция поражала разнообразием и изысканностью, отражая статус звезды мирового кино. "Телеграф" решил подробно рассказать о моторных предпочтениях великого актера.

Итальянская страсть

Особую симпатию Делон испытывал к итальянским автопроизводителям. Ferrari и Lancia занимали ведущее место в его гараже. Актер владел несколькими моделями Ferrari, в том числе легендарной Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 года. У этого автомобиля есть интересная история — долгое время его считали потерянным, но впоследствии нашли во Франции и продали на аукционе за 14,2 миллиона долларов.

Гоночные амбиции

Гоночная команда Алена Делона Alain Delon Racing Team
Гоночная команда Алена Делона Alain Delon Racing Team

Увлечение скоростью привело Делона в мир автогонок. Он создал собственную команду Alain Delon Racing Team, которая использовала исключительно Lancia Stratos – легендарные среднемоторные спорткары. Эта деятельность демонстрировала не только любовь актера к адреналину, но и его глубокое понимание автоспорта.

Ален Делон за рулем Alfa Romeo Giulietta Spider 1959
Ален Делон за рулем Alfa Romeo Giulietta Spider 1959

Гараж Делона поражал разнообразием. Кроме итальянских марок, там можно увидеть Maserati, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Porsche и Jaguar. Каждый автомобиль отражал определенный этап жизни актера и его эстетические предпочтения.

Ален Делон и его мотоцикл BMW
Ален Делон и его мотоцикл BMW

Кроме автомобилей, Делон увлекался мощными мотоциклами. Особенно он ценил BMW с оппозитными двигателями, сочетавшими в себе немецкую надежность и спортивный характер.

Автомобили в кино и жизни

Ален Делон на улицах Парижа за рулем Ferrari 250 GT 1959-го
Ален Делон на улицах Парижа за рулем Ferrari 250 GT 1959-го

Делон часто появлялся за рулем роскошных автомобилей в фильмах и на светских мероприятиях. К примеру, его можно было увидеть в Ferrari 250 GT 1959 года на улицах Парижа или в элегантном кабриолете Mercedes-Benz 190SL с актрисой Роми Шнайдер.

Ален Делон за рулем Mercedes-Benz 190SL с актрисой Роми Шнайдер
Ален Делон за рулем Mercedes-Benz 190SL с актрисой Роми Шнайдер

Даже в поздние годы Делон не терял интереса к автомобилям. В 1989 году он приобрел Ferrari Testarossa, которой пользовался более 20 лет, живя в Швейцарии. Эта машина с пробегом всего 19 тысяч километров была продана на аукционе за 171 тысячу евро в 2013 году.

Автомобильная коллекция Алена Делона отражала его жизнь — яркую, стильную и полную страсти. Она стала не менее важной частью его наследия, чем киноработы.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о женщинах Алене Делоне. Он имел четырех детей от разных женщин. А одного сына и вовсе не признавал.

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