Любил гонки, итальянский автопром и мотоциклы: на чем ездил великий друг Украины Ален Делон (фото)

Секс-символ 20 века увлекался автоспортом и красивыми авто

Легендарный французский актер Ален Делон ушел из жизни 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет. Кроме выдающейся актерской карьеры, Делон был известен своей страстью к роскошным автомобилям и скоростным мотоциклам.

Его коллекция поражала разнообразием и изысканностью, отражая статус звезды мирового кино. "Телеграф" решил подробно рассказать о моторных предпочтениях великого актера.

Итальянская страсть

Особую симпатию Делон испытывал к итальянским автопроизводителям. Ferrari и Lancia занимали ведущее место в его гараже. Актер владел несколькими моделями Ferrari, в том числе легендарной Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 года. У этого автомобиля есть интересная история — долгое время его считали потерянным, но впоследствии нашли во Франции и продали на аукционе за 14,2 миллиона долларов.

Гоночные амбиции

Гоночная команда Алена Делона Alain Delon Racing Team

Увлечение скоростью привело Делона в мир автогонок. Он создал собственную команду Alain Delon Racing Team, которая использовала исключительно Lancia Stratos – легендарные среднемоторные спорткары. Эта деятельность демонстрировала не только любовь актера к адреналину, но и его глубокое понимание автоспорта.

Ален Делон за рулем Alfa Romeo Giulietta Spider 1959

Гараж Делона поражал разнообразием. Кроме итальянских марок, там можно увидеть Maserati, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Porsche и Jaguar. Каждый автомобиль отражал определенный этап жизни актера и его эстетические предпочтения.

Ален Делон и его мотоцикл BMW

Кроме автомобилей, Делон увлекался мощными мотоциклами. Особенно он ценил BMW с оппозитными двигателями, сочетавшими в себе немецкую надежность и спортивный характер.

Автомобили в кино и жизни

Ален Делон на улицах Парижа за рулем Ferrari 250 GT 1959-го

Делон часто появлялся за рулем роскошных автомобилей в фильмах и на светских мероприятиях. К примеру, его можно было увидеть в Ferrari 250 GT 1959 года на улицах Парижа или в элегантном кабриолете Mercedes-Benz 190SL с актрисой Роми Шнайдер.

Ален Делон за рулем Mercedes-Benz 190SL с актрисой Роми Шнайдер

Даже в поздние годы Делон не терял интереса к автомобилям. В 1989 году он приобрел Ferrari Testarossa, которой пользовался более 20 лет, живя в Швейцарии. Эта машина с пробегом всего 19 тысяч километров была продана на аукционе за 171 тысячу евро в 2013 году.

Автомобильная коллекция Алена Делона отражала его жизнь — яркую, стильную и полную страсти. Она стала не менее важной частью его наследия, чем киноработы.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о женщинах Алене Делоне. Он имел четырех детей от разных женщин. А одного сына и вовсе не признавал.