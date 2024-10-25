"Их съедят корейцы": россияне пугают жителей Сумской области

С каждым разом россияне сами себя превосходят в сочинении нелепых историй

На фоне информации об участии военных КНДР в Курской области, россияне запустили новый и крайне нелепый фейк. Они распространяют информацию о якобы эвакуации бездомных животных на Сумщине, потому что северокорейские военные "могут их съесть".

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Отмечается, что на самом деле такие заявления пропагандистов не являются правдой.

"Ru-пропагандисты начали распространять фейк о том, что в Сумской области якобы происходит эвакуация бездомных животных из-за военных КНДР, "которые могут их съесть", — говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что на самом деле никаких сообщений об эвакуации бездомных животных из-за военных КНДР в Сумской области нет.

"Такими нелепыми фейками враг стремится дискредитировать украинские власти и нагнетает ситуацию", — объяснили в Центре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в КНДР впервые прокомментировали отправку своей армии на войну в Украину на стороне РФ. там заявили, что это в любом случае не противоречит международному праву.