Иран раздает радикальным боевикам ракеты, способные долететь до Украины — СМИ

Тегеран хочет сохранить влияние на иракские группировки

Иран готовится к противостоянию с США и вооружает лояльных себе боевиков дальнобойным оружием. В частности группировки на территории Ирака могли получить ракеты, способные достать даже до Европы.

Об это сообщает издание The Times со ссылкой на свои источники в разведках стран региона. Отмечается, что Тегеран контрабандой отправил в Ирак крылатые ракеты Quds 351 и баллистические Jamal 69, а также еще один тип, названия которого не упоминается. Именно эта неназванная модель якобы имеет возможности достать до Европы.

"Иран недавно передал ракеты шиитским ополченцам в Ираке, включая новые модели с большей дальностью, которые ранее не передавались этим боевикам. Это отчаянный шаг со стороны иранцев, ставящий под угрозу стабильность Ирака", — сказал источник издания.

В материале не указано, какая именно из многочисленных шиитских вооруженных группировок получила вооружение. При этом в арабских СМИ появлялись сообщения, что иракские боевики готовы разоружиться и ищут способ перевести свою деятельность в политическую плоскость.

"Некоторые лидеры ополченцев ведут переговоры с иракским правительством о демилитаризации своей борьбы и присоединении к политическому процессу. Я думаю, что некоторые доверенные лица теряют веру в то, что Иран поддержит их в долгосрочной перспективе", — сказал Уильям Альберк, приглашенный научный сотрудник Центра Стимсона.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что Иран не станет так просто отдавать свой рычаг влияния на политику соседней страны, а потому вероятно усилит свою поддержку лояльных группировок.

Стоит отметить, что у Ирана на вооружении имеется большое количество моделей баллистических ракет средней дальности (1000-3000 км), поэтому сложно сказать, о какой из них идет речь в материале. Наиболее известные — Эмад, Саджил и Хоррамшахр — имеют максимальную дальность поражения в рамках 1700-2000 км. Этого достаточно, чтобы долететь из Ирака в большинство украинских областей.

Ракета с дальностью в 2000 км может долететь до Киева

Однако, как и всё остальное оружие иранского производства, возможности и качество этих ракет могут быть сильно преувеличены.

Эмад

Саджил

Хоррамшахр

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп после возвращения в Белый дом обратился к Ирану с предложением заключить новую ядерную сделку и пригрозил последствиями, в случае, если тот откажется. Тегеран в конечном итоге на сделку не пошел, назвав требования Вашингтона "неприемлемыми". При этом в США пригрозили военными действиями, если Иран откажется подписывать соглашение и не прекратит обогащать уран.