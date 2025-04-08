Путин оформил отношения со своим давним другом: теперь "Ось зла" окончательно оформилась

Соглашение может охватывать все сферы сотрудничества

Так называемая ось зла Иран-Россия-КНДР теперь можно сказать "официально оформлена". Госдума РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Это произошло спустя несколько месяцев после того как Путин одобрил схожий "союз" с КНДР.

Об этом сообщает Русская служба BBC. Содержание документа заранее не разглашалось. Однако, как отмечают журналисты, о нем можно сделать выводы по заявлениям российских и иранских чиновников, которые звучали ранее.

Что может быть в договоре

Глава МИД России Сергей Лавров ранее акцентировал внимание на сотрудничестве в сферах безопасности и обороны.

"Уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам", — говорил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что соглашение будет охватывать все сферы сотрудничества: от военно-политического до культурно-гуманитарного.

По заявлениям иранских чиновников, в договоре 47 статей, охватывающих все области двустороннего сотрудничества.

При этом, глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи уточнял, что речи о военном союзе не идет. Этим соглашение отличается, например, от договора, который Россия подписала ранее с КНДР. По его словам, главная задача соглашения — "дать долгосрочную перспективу" отношениям между странами.

Кроме того, по словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, договор не предусматривает положения о взаимной обороне, в отличие от соглашений России с КНДР и Беларусью.

BBС добавляет, что Россия и Иран при этом включили в договор пункт, который запрещает сторонам поддерживать третьи государства или организации при нападении на участников соглашения, а также предоставлять свою территорию для этих целей.

Как пишет Middle East Eye, в Тегеране утверждают, что в рамках договора Иран не намерен признавать Крым и другие оккупированные украинские территории. Это якобы связано с тем, что у Ирана есть собственные спорные территории — острова в Персидском заливе, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп мог задумать разрушить союз России, Китая, КНДР и Ирана.