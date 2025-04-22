Путин боится разозлить Трампа. Союзник Украины указал на важный момент

"Пасхальное перемирие" Путина — операция обаяния

Франция назвала "Пасхальное перемирие" главы России Владимира Путина "маркетинговой операцией". Париж считает, что Путин таким образом пытался "не разозлить" президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Рolitico. По его словам, "режим тишины" Кремля был "операцией обаяния" для Трампа.

""Пасхальное перемирие", которое он (Путин — Ред.) несколько неожиданно объявил, было маркетинговой операцией, операцией обаяния, направленной на то, чтобы президент Трамп не стал нетерпеливым и злым", — сказал Барро.

Он добавил, что в настоящее время администрация Трампа показывает России, что ее терпение заканчивается, а договоренность о мире зашла в тупик. Именно поэтому Путин, стремясь не разочаровывать Трампа и США, объявил это "перемирие". Он пытался показать Штатам, что Кремль "готов к миру", а вот Киев, который не раз обвинили "в нарушении режима тишины", — нет.

Но не следует забывать, что Россия отклонила предложение Украины о полном прекращении огня, опубликовав длинный перечень вопросов и отсроченных условий и неоднократно нарушала договоренность не наносить удары по инфраструктуре Украины в течение 30 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый этап мирных переговоров. Уже известно, где и когда состоится встреча.