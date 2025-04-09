Іран роздає радикальним бойовикам ракети, здатні долетіти до України - ЗМІ

Тегеран хоче зберегти вплив на іракські угруповання

Іран готується до протистояння зі США та озброює лояльних до себе бойовиків далекобійною зброєю. Зокрема, угруповання на території Іраку могли отримати ракети, здатні дістати навіть до Європи.

Про це повідомляє видання The Times із посиланням на свої джерела у розвідках країн регіону. Зазначається, що Тегеран контрабандою відправив до Іраку крилаті ракети Quds 351 та балістичні Jamal 69, а також ще один тип, назви якого не згадується. Саме ця неназвана модель нібито має змогу дістатись до Європи.

"Іран нещодавно передав ракети шиїтським ополченцям в Іраку, включаючи нові моделі з більшою дальністю, які раніше не передавалися цим бойовикам. Це відчайдушний крок з боку іранців, який ставить під загрозу стабільність Іраку", — сказало джерело видання.

У матеріалі не зазначено, яке саме з численних шиїтських озброєних угруповань отримала озброєння. При цьому в арабських ЗМІ з’являлися повідомлення, що іракські бойовики готові роззброїтися та шукають способу перевести свою діяльність у політичну площину.

"Деякі лідери ополченців ведуть переговори з іракським урядом про демілітаризацію своєї боротьби та приєднання до політичного процесу. Я думаю, що деякі довірені особи втрачають віру в те, що Іран підтримає їх у довгостроковій перспективі", — сказав Вільям Альберк, запрошений науковий співробітник Центру Стімсон.

Разом з тим, експерт зазначає, що Іран не буде просто так віддавати свій важіль впливу на політику сусідньої країни, а тому ймовірно посилить свою підтримку лояльних угруповань.

Варто зазначити, що Іран на озброєнні має велику кількість моделей балістичних ракет середньої дальності (1000-3000 км), тому складно сказати, про яку з них йдеться в матеріалі. Найбільш відомі — Емад, Саджил та Хоррамшахр — мають максимальну дальність ураження в рамках 1700-2000 км. Цього достатньо, щоб долетіти з Іраку до більшості українських областей.

Ракета з дальністю 2000 км може долетіти до Києва.

Однак, як і решта зброї іранського виробництва, можливості та якість цих ракет можуть бути сильно перебільшені.

Емад

Саджил

Хоррамшахр

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп після повернення до Білого дому звернувся до Ірану з пропозицією укласти нову ядерну угоду та пригрозив наслідками, якщо той відмовиться. Тегеран зрештою на угоду не пішов, назвавши вимоги Вашингтона "неприйнятними". При цьому в США пригрозили воєнними діями, якщо Іран відмовиться підписувати угоду і не припинить збагачувати уран.