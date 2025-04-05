США готовятся к войне: забирают ПВО из Германии и Южной Кореи

Иран уже грозил превентивным ударом по базам США

На фоне обострения в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, США перебрасывают системы ПВО с разных уголков мира на свои ближневосточные базы. При этом часть зенитно-ракетных установок даже была забрана из Европы.

Об этом сообщил OSINT-аналитик TheIntelFrog в соцсети X. По его словам речь идет о переброске ЗРК Patriot, а также более новых установок THAAD.

По его наблюдениям, самолеты C-17 совершили маршруты с американских баз в других частях мира, включая базы Осан в Южной Корее и Рамштайн в Германии, в сторону баз в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте.

Всего по состоянию на 4 апреля наблюдатель заметил более 40 рейсов, большинство из которых ассоциируются с перевозкой ПВО и комплектующих. Лишь 5 апреля четыре самолета прилетели на Рамштайн и улетели в сторону Ближнего Востока, считается, что они связаны с разворачиванием Patriot/THAAD.

Рейсы с Рамштайна

Как сообщалось ранее, до этого американцы перебросили стратегические бомбардировщики B-2 на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане. При этом в СМИ появились сообщения о том, что армия Ирана всерьез рассматривает возможность превентивного удара по американским военным базам в регионе.

Трамп после возвращения в Белый дом обратился к Ирану с предложением заключить новую ядерную сделку и пригрозил последствиями, в случае, если тот откажется. Тегеран в конечном итоге на сделку не пошел, назвав требования Вашингтона "неприемлемыми". При этом в США пригрозили военными действиями, если Иран откажется подписывать соглашение и не прекратит обогащать уран.