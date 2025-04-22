Ватикан назвал дату похорон Папы Франциска
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Верующие смогут попрощаться с ним в базилике Святого Петра со среды
Похороны Папы Франциска, который умер в понедельник, пройдут в субботу, 26 апреля. Начало церемонии в 10.00.
Об этом сообщили в Ватикане. Святую Мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Рэ, Декан Коллегии кардиналов. После Евхаристического богослужения и совершения обрядов последнего напутствия, гроб с телом понтифика перевезут в Папскую базилику Santa Maria Maggiore для погребения.
Уже с 22 апреля верующие могут попрощаться с Папой в базилике Святого Петра. Туда гроб с телом Франциска перенесут из часовни "Дома святой Марты".
Похороны Папы Франциска – что известно
Как известно, состояние Папы ухудшилось еще в феврале. Тогда он дал распоряжение о своих предстоящих похоронах.
Франциск попросил организовать упрощенные похороны, нарушающие несколько древних традиций. Также глава Католической Церкви заявил, что не хочет быть похоронен вместе со своими предшественниками в Соборе Святого Петра.
Обычно понтификов хоронят в Ватиканских гротах. Сейчас там покоится около 100 пап, среди которых Бенедикт XVI, предшественник Франциска, умерший в 2022 году. В то же время Папа захотел похоронить в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Это один из любимых храмов Франциска, где хранится икона Девы Марии, защищающая Рим.
Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский, вероятно , поедет на прощание с Франциском в Ватикан. Также его посетит глава США Дональд Трамп, а значит, политики могут встретиться.