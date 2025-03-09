"Неприемлемо": Иран резко отверг требования США и отказался от переговоров с Трампом

Сам Трамп ранее заявил американским СМИ, что Иран имеет два варианта взаимодействия с США.

Иран отверг требование президента США Трампа пойти на переговоры о своей ядерной программе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не собирается подвергаться американскому давлению и обменивать свою ядерную программу на что-либо.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что заявление Хаменеи прозвучало через день после того, как президент США Трамп заявил, что он якобы отправил Ирану письмо с призывом возобновить переговоры про ядерное соглашение, из которого США вышли после действий Трампа в 2018 году.

"Требование некоторых агрессивных правительств о переговорах не направлено на решение проблем. Это лишь способ выдвигать новые требования. Речь идет не только о ядерной программе — они хотят влиять и на другие сферы, что неприемлемо для Ирана", — сказал Хаменеи.

Сам Трамп ранее заявил американским СМИ, что Иран имеет два варианта взаимодействия с США: "либо военный путь, либо соглашение", поскольку Вашингтон планирует предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Однако, несмотря на свои заявления об "открытости к переговорам", Трамп возобновил политику "максимального давления" на Тегеран, применявшуюся во время своего первого президентского срока.

Хаменеи в своем ответе подчеркнул, что Иран не собирается принимать никаких требований США по поводу своей оборонной способности, в частности ракетной программы, которую США требовать ограничить, и международного влияния. Недавно Иран публично представил свой первый корабль-дрононосец и прекрасно защищенную подземную военно-морскую базу.

Отметим, что недавно Трамп публично упоминал Иран в одном из своих выступлений, которые обычно наполнены заявлениями о войне в Украине и дифирамбами российскому режиму. "Очень скоро с Ираном что-нибудь произойдет, вы об этом услышите", – заявил тогда американский президент.

Кроме того, по данным СМИ, Россия согласилась содействовать администрации Трампа в переговорах с Ираном по ядерной программе и поддержке региональных антиамериканских сил. Этот вопрос обсуждался на переговорах между чиновниками России и США в Саудовской Аравии.