Ситуация накаляется: Иран грозит создать ядерное оружие, а США перебрасывают бомбардировщики

Тегеран готов к запускам ракет

Иран грозит разработать свое ядерное оружие и нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке. Новые заявления прозвучали на фоне роста опасений о возможной атаке со стороны США и перебрасывании бомбардировщиков на военную базу Диего-Гарсия на архипелаге Чагос в Индийском океане.

Об этом заявил советник верховного лидера Ирана и переговорщик по ядерным вопросам Али Лариджани в эфире государственного телевидения. Его слова приводит Iran International.

"Если вы допустите ошибку в ядерном вопросе, вы заставите Иран двигаться в сторону получения ядерного оружия, поскольку ему необходимо защищать себя. Иран не хочет идти по этому пути, но если вы будете давить, то у него не останется другого выбора", — сказал он.

Как пишет The Telegraph, иранской армии уже передали приказ о нанесении удара по американо-британской военной базе Диего-Гарсия, если угрозы президента США Дональда Трампа "станут более серьезными". При этом некоторые чиновники рассуждают о том, чтобы превентивно запустить ракеты в море возле островов, чтобы "послать четкий сигнал". На фоне этого на островную базу прибыли несколько стратегических бомбардировщиков, включая и самолеты-невидимки B-2.

Диего-Гарсия на карте

В то же время бригадный генерал Амир Али Хаджизаде ответил, что удар может быть нанесен и в другое место.

"У американцев есть по меньшей мере 10 баз в регионе вокруг Ирана с более чем 50 000 военнослужащих — это означает, что они сидят в стеклянном доме. Тот, кто сидит в стеклянном доме, не должен бросать камни в других", — сказал он.

Один из источников издания добавил, что каждая военная база США находится в пределах досягаемости иранских ракет и они готовы к запуску в любую точку, откуда может возникнуть угроза "будь то Диего-Гарсия или Бахрейн".

"Командирам было поручено обеспечить готовность всех ракетных пусковых установок и надежную защиту ядерных объектов. Они готовятся к тотальной войне, все готово к атаке Трампа", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Трамп после возвращения в Белый дом обратился к Ирану с предложением заключить новую ядерную сделку и пригрозил последствиями, в случае, если тот откажется. Тегеран в конечном итоге на сделку не пошел, назвав требования Вашингтона "неприемлемыми".

В марте стало известно, что Трамп направил письмо лично верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором содержались угрозы предпринять военные действия, если Тегеран не прекратит обогащать уран. Кроме того, он дал ему 60 дней на ответ по поводу заключения новой сделки. На данном этапе руководство ближневосточной страны на переговоры с США идти не хочет.