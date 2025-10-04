Трамп добился своего? Что происходит сейчас в Газе

Палестинцы согласились на освобождение заложников, как потребовал глава США, но выдвинули встречные условия

Боевики ХАМАС заявили, что готовы освободить всех израильских заложников, "живых или мертвых", согласно условиям мирного соглашения президента США Дональда Трампа для Израиля и Газы. Группировка также дала сигнал, что готова немедленно начать переговоры с посредниками для обсуждения деталей.

Что нужно знать:

Боевики заявили о готовности освободить всех израильских заложников по условиям мирного плана американского лидера

Дональд Трамп сообщил, что группировка готова к миру и призвал Израиль прекратить бомбардировку Газы

Руководство Израиля приказало прекратить наступление на Газу

О чем говорится в заявлении ХАМАС

Об этом со ссылкой на заявление исламистов сообщает Al Jazeera. В нем говорится, что ХАМАС готов на освобождение заложников "чтобы добиться прекращения военных действий и полного отвода войск из сектора Газа".

Движение объявляет о согласии освободить всех израильских заключенных — как живых, так и мертвых, согласно формуле обмена, содержащейся в предложении президента Трампа, — говорится в заявлении

Кроме того, группировка согласна передать управление сектором Газа независимому органу, "основанному на палестинском национальном консенсусе и поддержке арабов и ислама". В ХАМАС добавили, что предлагают Трампу сделать их частью объединенной палестинской структуры, управляющей сектором Газа после завершения войны с Израилем.

Официальный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук подчеркнул, что план Трампа не может быть реализован без переговоров. Он добавил, что группировка готова к ним.

Как отреагировал Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал сообщение в соцсети Truth Social, в котором написал, что ХАМАС якобы готов к длительному миру. Американский лидер призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа.

Исходя из заявления, которое только что обнародовал ХАМАС, я считаю, что они готовы к продолжительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировку Газа, чтобы мы могли быстро и безопасно освободить заложников. Сейчас делать это слишком опасно Дональд Трамп

Он добавил, что обсуждение деталей уже началось. Трамп подчеркнул, что "речь идет не только о Газе, но и о давно желанном мире на Ближнем Востоке".

Руководство Израиля приказало прекратить наступление на Газу

The Times of Israel со ссылкой на армейскую радиостанцию "Галей ЦАХАЛ" и государственную телерадиокомпанию Kan информирует, что власти Израиля отдали приказ прекратить наступательную кампанию по захвату города Газа и перейти исключительно к оборонным действиям. Это стало реакцией на призыв Трампа прекратить удары.

Военные получили приказ сократить операции в городе Газа до "минимума" и проводить только оборонные маневры. Он стал следствием интенсивных ночных консультаций между чиновниками Израиля и США.

Что предшествовало

Заявление прозвучало на фоне военной операции Израиля в секторе Газа. В начале октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль, убив около 1200 человек, многие из которых – женщины и дети, и захватив около 250 заложников. В ответ Израиль объявил войну ХАМАСу. С тех пор Армия Израиля наносит удары по палестинскому региону, который находится под властью террористов и проводит наземную военную операцию.

Мирный план Трампа для Израиля и Газы

Трамп в конце сентября представил новый план урегулирования конфликта в Газе израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. Лидер Израиля согласился поддержать это соглашение, предусматривающее прекращение почти двухлетнего противостояния в Секторе Газа, освобождение заложников и постепенное выведение израильских войск.

План Трампа предполагает, что Израиль не будет оккупировать Газу. При этом регион должен стать "дерадикализированной зоной, свободной от терроризма и угроз для соседей".

