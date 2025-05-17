У Трампа хотят переселить из Сектора Газы миллион палестинцев. СМИ узнали, в какую страну

Ранее Трамп заявлял, что у палестинцев нет другой альтернативы, кроме как уехать из Газы

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план переселения до 1 миллиона палестинцев с территории Сектора Газа в Ливию. Вашингтон обсудил это с Триполи и готов стимулировать его финансово.

Планы США по переселению палестинцев в Ливию — что известно

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пятерых человек, знакомых с этими усилиями. Чтобы заинтересовать Ливию, США рассматривают вариант выделить ей миллиарды долларов средств, которые США заморозили более десяти лет назад.

Окончательного соглашения еще не достигнуто. Израиль был проинформирован об этих планах США.

В то же время, Государственный департамент и Совет национальной безопасности США не ответили на многочисленные запросы NBC News по этому вопросу. Однако после публикации представитель заявил, что "эти сообщения не соответствуют действительности".

"Ситуация на местах неприемлема для такого плана. Такой план не обсуждался и не имеет смысла", — отметил он.

Один из собеседников издания рассказал, что вопрос, сколько палестинцев согласятся добровольно уехать в Ливию, остается открытым. Рассматриваются варианты поощрения посредством бесплатного жилья и даже стипендии.

По словам одного из источников, непосредственно осведомленных с этим делом, должностные лица администрации рассматривают варианты размещения палестинцев. Также обдумываются возможные способы их транспортировки из Газы в Ливию — воздушным, наземным и морским путем.

Что говорят в ХАМАС

NBC News пообщался с высокопоставленным чиновником ХАМАС Басемом Наимом, прокомментировавшим планы США. По его словам, он ничего не знает о таких планах, однако считает идею провальной.

"Палестинцы очень укоренены в своей родине, очень преданы родине и готовы бороться до конца и жертвовать чем угодно, чтобы защитить свою землю, свою родину, свои семьи и будущее своих детей. [Палестинцы] являются исключительно единственной стороной, которая имеет право решать за палестинцев, включая Газу и жителей Газы, что делать, а что не делать", – заявил он.

Что происходит в Ливии

Уже почти 14 лет, с момента свержения режима диктатора Муаммара Каддафи, в Ливии идет борьба враждующих политических группировок. Два правительства, одно на западе страны под руководством Абдулы Хамида Дбейбы, а второе — на востоке, под руководством Халифы Хафтара, противостоят друг другу. Периодически дело доходит до вооруженных столкновений.

По последним открытым оценкам ЦРУ население Ливии составляет около 7,36 миллиона. По численности населения, поглощение Ливией еще 1 миллиона человек будет эквивалентно принятию США около 46 миллионов.

Между тем, как сообщал "Телеграф", 16 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала на территории Сектора Газа крупную военную операцию под названием "Колесницы Гедеона". Планируется в рамках первых этапов взять под контроль "стратегические районы" палестинского анклава с последующим полным контролем.