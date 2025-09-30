Мирное соглашение для Израиля и Газы. Что вошло в новый план Трампа для Ближнего Востока

План Белого дома включает 20 пунктов

Израиль согласился поддержать план США по урегулированию конфликта в Газе. Но это соглашение может изменить баланс сил на Ближнем Востоке.

Что нужно знать:

Трамп предложил Израилю и Сектору Газа мирное соглашение

В соглашении от Белого дома 20 пунктов, по одному из которых Газа будет переименована

Израиль согласен на сделку, ожидается ответ от ХАМАС

Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. Лидер Израиля согласился поддержать это соглашение. Оно предполагает прекращение почти двухлетнего противостояния в Секторе Газа, освобождение заложников и постепенное выведение израильских войск.

По словам Трампа, в настоящее время Израиль и Сектор Газа подошли очень близко к заключению двустороннего долгосрочного соглашения. Глава Белого дома надеется, что руководство ХАМАС примет условия.

Что входит в сделку

Белый дом опубликовал план с 20 пунктами. Среди них:

прекращение огня и обмен пленными;

освобождение израильских заложников и палестинских заключенных;

вывод израильской армии из анклава поэтапно;

разоружение структур ХАМАС;

создание временного правительства под эгидой международной организации.

Заметим, что соглашение требует возвращения всех заложников: живых и мертвых в течение 72 часов после заключения договора о прекращении огня. Некоторые детали в плане открыты, чтобы стороны сами выбрали подходящий вариант. Интересно, что по этому документу Газа будет переименована в "Новую Газу".

Сектор Газы и Израиль на карте

Встреча Трампа и Нетаньяху

Эта встреча лидеров была уже четвертым визитом израильского премьера в Белый дом. В преддверии этих переговоров ряд западных стран признали Палестину как отдельное государство. По словам Трампа, это были необходимые уступки ХАМАСу, чтобы приблизить мир. Глава Белого дома уверен, что сейчас есть возможность достичь компромисса между сторонами и завершить войну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Израиль приступил к новой наземной операции в Газе.