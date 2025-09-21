Страны G7 впервые признали независимость Палестины: как отреагировал Израиль и к чему приведет это решение

Война между Израилем и Палестиной тянется в историю прошлого столетия

Сразу три страны – Великобритания, Канада и Австралия объявили об официальном признании Палестины независимым государством. Это решение уже назвали историческим, ведь Лондон и Оттава стали первыми из группы G7, которые пошли на это решение.

"Телеграф" расскажет, в чем состоит суть признания, как на это отреагировали в Израиле и в чем состоит суть конфликта между двумя странами.

С надеждой на мир: как лидеры стран объяснили признание независимости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье, 21 сентября, заявил, что его правительство приняло такое решение "ради возрождения надежды на мир для палестинцев и израильтян, а также на реализацию решения о двух государствах".

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

В тот же день премьер Канады сообщил, что его страна "предлагает партнерство по построению мирного будущего как для Палестины, так и для Израиля".

К ним присоединилась и Австралия – премьер страны подчеркнул, что шаг на признание Палестины "отражает давнюю преданность Австралии решению о двух государствах, которое всегда было единственным путем к крепкому миру и безопасности для израильского и палестинского народов".

В то же время лидеры трех стран подчеркнули: палестинская группировка ХАМАС не может играть никакой роли в будущем Палестины.

Украина признала независимость государства Палестина 19 ноября 1988 года. В ответ Палестинская национальная автономия признала независимость Украины 2 января 1992 года. Дипломатические отношения между двумя сторонами были установлены в 2001 году.

Решение о двух государствах: в чем суть

Концепция "решения о двух государствах" предполагает создание независимой Палестины рядом с Израилем. Ее главная цель – дать обоим народам право на собственную государственность и остановить длительный конфликт. Палестинское государство должно было возникнуть на Западном берегу Иордана и в Секторе Газа, то есть на землях, которые Израиль занял в 1967 году. В качестве основы для границ обычно предлагают "зеленую линию" с возможностью согласованного обмена территориями.

Карта Западного берега и Сектора Газа, 2011 год

Особым камнем преткновения является Иерусалим: палестинцы считают Восточный Иерусалим своей столицей, а Израиль настаивает на праве сохранить Западный. Еще один острый вопрос – безопасность. Израиль хочет гарантий, что Палестина будет демилитаризована и не будет представлять угрозы, а палестинцы требуют суверенитета и защиты от израильских действий. К этому прилагается проблема беженцев, покинувших свои дома во время войн 1948 и 1967 годов: Палестина добивается их возвращения, тогда как Израиль категорически против, опасаясь изменения демографического баланса.

Эта идея возникла после мирных соглашений в Осло 1993 г., когда Израиль и Организация освобождения Палестины начали диалог. С тех пор ее поддерживают ООН, США, ЕС и многие арабские страны, считая, что именно этот путь способен принести стабильность. Но на практике все остается очень сложным. Израильские поселения на Западном берегу не позволяют провести четкое разделение территорий, а разногласия по границам, статусу Иерусалима и беженцев блокируют какие-либо соглашения.

Подписание соглашения в Осло

"Политический цирк": как отреагировал Израиль

Израиль категорически осудил решение Великобритании, Канады и Австралии признать независимость Палестины, объявленное 21 сентября 2025 года. В правительстве заявили, что этот шаг не изменяет ситуацию на местах и может даже усложнить поиск мира.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал признание Палестины "наградой для ХАМАС", напомнив о заложниках, которых группировка до сих пор удерживает после нападения 7 октября 2023 года. По его словам, такой шаг никак не способствует освобождению пленных и не приближает конец войны.

Заявление премьер-министра Израиля о признании независимости Палестины

Израильские власти подчеркивают, что создание палестинского государства возможно только через прямые переговоры между сторонами, а не через односторонние действия других государств. Нетаньяху в этом месяце заявил, что "палестинского государства не будет никогда", а признание со стороны западных партнеров расценил как "политический цирк".

Он добавил, что международные инициативы игнорируют не только деятельность ХАМАС, но и слабость Палестинской администрации, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства по соглашениям в Осло.

С соседями не везет не только Украине: в чем смысл конфликта

Этот конфликт длится более ста лет и многогранен: сочетает в себе национальные, религиозные, территориальные и политические противоречия между евреями и палестинскими арабами. Его источники уходят к концу XIX века, когда зародилось сионистское движение со стремлением создать еврейское государство в Палестине, тогда как арабский национализм боролся за независимость и самоопределение.

В период британского мандата (1920-1948) ситуация обострилась: массовая еврейская иммиграция, поддержанная Декларацией Бальфура, вызвала сопротивление арабского населения. После Холокоста идея еврейского государства приобрела особое значение для евреев, тогда как палестинцы все больше теряли контроль над собственной землей.

Переломным моментом стала война 1948 г., когда после плана ООН о разделе Палестины Израиль провозгласил независимость и отстоял ее в войне с соседними арабскими государствами. Для евреев это стало моментом создания государства, а для палестинцев — "Накбоя", катастрофой, лишившей сотни тысяч их домов.

Палестинские беженцы во время "Накбы"

Новый взрыв произошел в 1967 году: во время Шестидневной войны Израиль захватил Западный берег, Восточный Иерусалим и Сектор Газа. В конце XX века произошли две интифады – вооруженные восстания палестинцев: первая (1987-1993) закончилась соглашениями в Осло и созданием Палестинской автономии, вторая (2000-2005) сопровождалась волной терактов и жестким израильским ответом.

В 2005 году Израиль вывел войска из Газы, но уже через два года там установил власть ХАМАС, что повлекло блокаду, гуманитарный кризис и постоянные военные эскалации.

Ситуация снова обострилась 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил самое масштабное нападение на Израиль за десятилетие, убив более тысячи человек и взяв заложников. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию в Газе, которая продолжается до сих пор и унесла тысячи жизней.

Заброшенные и сожженные автомобили участников музыкального фестиваля "Supernova Sukkot Gathering"

Голод, разрушение и отсутствие помощи. Что происходит в Газе сейчас

Ситуация в Секторе Газа превратилась в один из худших гуманитарных кризисов XXI века. По данным Министерства здравоохранения Газа, которые цитирует OCHA, погибли по меньшей мере 65 141 человек, еще 165 925 получили ранения. Тысячи людей до сих пор остаются под завалами, куда спасатели не могут добраться из-за обстрелов и нехватки техники.

Дети в секторе Газа. Фото: Mohammed Ibrahim

Кроме жертв регион охватил голод. В городе Газа, где проживают около миллиона человек, официально зафиксированы случаи смерти от недоедания — по меньшей мере 441 человек, в том числе 147 детей.

Сплошные разрушения охватывают все жилые дома, больницы, школы, лагеря для перемещенных лиц. Около 70% сельскохозяйственных земель повреждено.

Последствия обстрелов сектора Газа. Фото: mohammed al bardawil

Только с конца августа почти полмиллиона человек покинули город Газа из-за наступательных действий Израиля. В общей сложности более 80% территории Сектора находятся под приказами об эвакуации или в пределах израильских милитаризованных зон. Люди вынуждены искать убежища во все меньших просторах. Даже лагерь Муваси, объявленный "гуманитарной зоной", подвергался обстрелам и не имеет надлежащих условий для жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Израиль начал наземную операцию в городе Газа. К участию привлечены не менее двух дивизий армии, которые имеют задачу уничтожить группировку ХАМАС.