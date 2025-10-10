Тысячи палестинцев с пожитками возвращаются на развалины. Что сейчас происходит в Секторе Газа (репортаж)

ЦАХАЛ оставляет определенное количество армии в регионе

После заключения мирной договоренности между Израилем и ХАМАСом тысячи палестинцев возвращаются домой. Беженцы пешком идут в сектор Газа с самыми необходимыми вещами.

Что нужно знать:

9 октября Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана

В скором времени будет начат обмен заложниками

Часть войск ЦАХАЛ остается в Секторе Газа

Как пишут Reuters и AP, тысячи палестинцев возвращаются в Сектор Газа после заключения мирного соглашения. Поток людей появілся после прекращения огня.

Известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила первый этап вывода войск в согласованную точку. Хотя еще утром 10 октября сообщалось об обстрелах в некоторых районах Сектора Газы, но бомбардировок не было.

Сектор Газы сейчас. Фото: Getty Images

Как сейчас выглядит Сектор Газа. Фото: Getty Images

Большая толпа идет к Сектору Газа. Фото: Getty Images

Огонь прекратился в полдень, тогда люди отправились в Газу. На опубликованных фото видно, что палестинцы преимущественно шли пешком или использовали небольшой транспорт.

Наибольший поток людей наблюдался на прибрежной дороге в центральной части Сектора Газа. Некоторые люди шли на север. Они хотят увидеть, что осталось от их домов.

Кое-кто сразу брал вещи с собой. Фото: Getty Images

Наибольшее количество людей у побережья. Фото: Getty Images

Большинство людей идет пешком. Фото: Getty Images

Некоторые использовали транспорт. Фото: Getty Images

Люди возвращаются в Сектор Газа. Фото: Getty Images

В то же время, по словам представителя ЦАХАЛа, израильские войска все еще будут присутствовать в разных районах Газы. Он призвал людей не приближаться к ним.

Напомним, что по заключенному соглашению по прекращению огня в течение 72 часов пройдет обмен заложниками. ХАМАС должен освободить 48 заложников, которые все еще находятся в плену. Израиль считает, что около 20 из них до сих пор живы.

После того Израиль освободит около 2000 палестинцев, из них 250 человек отбывают длительные сроки заключения в израильских тюрьмах. Также соглашение предусматривает безусловное поступление гуманитарной помощи в Газу. BBC пишет, что туда ежедневно будут въезжать около 600 грузовиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 17 сентября Израиль начал наземную операцию в городе Газа. По меньшей мере, две дивизии израильской армии вошли в Газу, чтобы победить террористическую группировку ХАМАС и полностью поставить анклав под контроль Израиля.