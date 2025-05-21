Уехала за Портновым в Россию и получила там паспорт: что известно о гражданской жене убитого экс-политика

Согласно данным, у Портнова осталось шесть детей

В среду, 21 мая, стало известно, что в испанском Мадриде был убит скандальный украинский экс-политик Андрей Портнов. Пророссийский деятель выехал из Украины в июне 2022 года и переписал свое имущество в Киеве на детей. Личную жизнь Портнов предпочитал скрывать, однако известно, что он состоял в гражданском браке с Анастасией Валяевой.

"Телеграф" решил узнать, как выглядит избранница убитого Андрея Портнова и что о ней известно. Мы выяснили некоторые факты.

Андрей Портнов — что известно о его личной жизни

Скандальный экс-советник президента Виктора Януковича официально был женат дважды. Первая его супруга Инна Белоконная родила политику двоих детей и сейчас работает в Оболонском суде Киева. С Портновым они развелись в 1996 году.

Андрей Портнов убит в Мадриде

Согласно информации за 2021 год, второй женой Портнова была Татьяна Валерьевна, которая работала частным адвокатом. Другой информации о женщине в открытом доступе нет.

Как выглядит Анастасия Валяева — гражданская жена убитого Портнова

В 2014 году, когда Виктор Янукович сбежал из Украины, следом за ним в Российскую Федерацию отправился и его советник Андрей Портнов. Он был противником Революции Достоинства и призывал амнистировать "беркутовцев".

После Евромайдана в Россию к экс-политику переехала его гражданская жена Анастасия Валяева, на которую он оформил имущество, купленное в России после Революции Достоинства. Это выяснили журналисты программы "Схемы".

Гражданская жена Андрея Портнова

Информации об избраннице Портнова в открытом доступе мало. Известно, что Анастасия и ее мама Лидия Валяева были бизнес-партнерами Андрея Портнова в словацкой компании Leshko Group. Также Анастасия работала в адвокатском объединении "Коллегия правозащитников", основателем которой был Владимир Макар – помощник нардепа Андрея Портнова.

Анастасия Валяева переехала в Россию в 2014 году

В начале 2000-х годов гражданская жена пророссийского деятеля работала помощницей парламентария Владимира Пилипенко, который входил в так называемую "группу Портнова". В 2014 году Анастасия уехала в Россию и вскоре получила там паспорт.

Как выглядит Анастасия Валяева

Журналисты узнали, что на Валяеву в России был оформлен дом на 900 кв. метров под Москвой, но в 2021 году она его продала. Также удалось выяснить, что номер, которым пользовалась женщина в РФ был подписанный как "Анастасия Портнова". На протяжении2016-2018 годов Валяева поочередно с Портновым парковала свой автомобиль в Москве, в частности под МИД Российской Федерации.

Анастасия Валяева получила российский паспорт

Последнее упоминание об Анастасии Валяевой в СМИ было в апреле 2024 года, когда стало известно, что скандальный украинский политик Андрей Портнов переписал свою виллу под Киевом на детей. Он находился в Испании, а интересы детей представляла их мать, гражданская жена беглеца Анастасия Валяева.

Анастасия Валяева владела домом под Москвой, где жила с Портновым

В сети пишут о том, что у Портнова осталось шесть наследников: сыновья Игорь (1993 г.р.) и Михаил (2022 г.р.), а также дочери Лилия (1994), Варвара (2012 г.р.), Ульяна (2014 г.р.) и Василиса (2019 г.р.). Застрелили экс-политика в престижном районе Мадрида у ворот Американской школы, когда он отводил туда детей.

Известно, что Андрей Портнов пять лет жил за границей, в 2018 году СБУ возбудила против него дело о государственной измене, но политик подал иск на правоохранительный орган и дело закрыли. В 2019 году Портнов вернулся в Украину, спустя два года на него наложили санкции США, а в летом 2022 году он выехал за границу через пропускной пункт в Закарпатской области, но пограничники не сообщили на каких основаниях.

"Телеграф" писал ранее, что убийство Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Виктора Януковича, вызвало волну реакций в украинском медиапространстве.