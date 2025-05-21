В Испании застрелили бывшего советника Януковича Андрея Портнова, — СМИ

Сообщают, что это произошло у ворот школы, куда Портнов якобы привез детей

В Испании застрелили Андрея Портнова, бывшего советника Януковича. Как пишут местные СМИ, он получил 4 пулевых ранения и скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Об этом пишет Сadenaser. "Источники в полиции сообщают, что мужчина на мотоцикле ждал жертву у школьных ворот, и когда Портнов прибыл, он выстрелил в него, а затем скрылся", — говорится в сообщении.

Украинская правда со ссылкой на собственные источники подтверждает эту информацию. По данным, Портнов был застрелен в 9:15 у ворот Американской школы в состоятельном муниципалитете Мадрида — Посуэло.

Как пишет El Mundo, ссылаясь на данные из следствия, нападающий выстрелил жертве в спину, одна пуля попала в область шеи, в результате чего пострадавший упал лицом вниз. После этого злоумышленник произвел контрольный выстрел в голову.

Фото - El Paris

В настоящее время правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия по задержанию подозреваемого — высокого мужчины худощавого телосложения, который после совершения преступления исчез в направлении парково-лесной зоны Каса-де-Кампо. Событие произошло в момент, когда ученики заходили в школьное помещение.

Как сообщает Elconfidencial, Портнов вел своих детей в школу, когда его убили. В классах этой школы учится многие ученики дипломатов.

Фото с места происшествия

Впрочем, данные местных СМИ расходятся. Испанское издание El País говорит, что нападавших было двое или трое и что Портнова застрелили 5 пулями. За данными СМИ, его могли застрелить из-за долгов. Также публикуют видео с места происшествия.

Ранее "Телеграф" также писал, что скандальный Портнов из-за границы переписал свое имущество под Киевом.