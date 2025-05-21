Зачистка свидетеля или бизнес-разборки? Эксперты назвали вероятные версии убийства Портнова в Испании

Бизнес, измена или российский след — эксперты рассказали о возможных причинах убийства

Испанская полиция начала расследование резонансного убийства бывшего советника Януковича Андрея Портнова, произошедшего сегодня утром в столице Испании. Экс-чиновник, обвиненный в Украине в государственной измене, был застрелен у американской школы в Мадриде после того, как отвел туда своих детей.

Убийство стало темой №1 для обсуждения не только среди общественности, но и экспертов. Своими мыслями о причинах убийства с "Телеграфом" поделились Тарас Загородний, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", и политолог Олег Саакян.

Тарас Загородний: "Не исключаю бизнес и криминальные разборки"

Тарас Загородний считает, что причиной убийства могли стать бизнес и криминальные конфликты. "Портнов был достаточно колоритной и конфликтной фигурой. Поэтому я не исключаю бизнес и криминальные разборки. Он активно занимался бизнесом и сам по себе был скандальным человеком", — отметил эксперт.

Загородний также напомнил о прошлом экс-чиновника: "Не будем забывать, что когда-то Портнов возглавлял Фонд государственного имущества – структуру, руководители которой, как показывает практика, почему-то долго не живут. Поэтому я считаю, что это основная может быть причина".

Олег Саакян: "Версия с украинскими спецслужбами на последнем месте"

У политолога Олега Саакяна есть несколько возможных вариантов, почему убили экс-чиновника. "Портнов является очень неплоской личностью, у которой и политический, и бизнес, и, можем предположить, криминальный профиль из-за связей с Россией. Сложно сейчас сказать, какая именно причина могла стать основанием для этого убийства", – пояснил Саакян.

По его словам, существует несколько вероятных сценариев: "Это может быть зачистка Россией свидетеля, или разборки, связанные с его пророссийской деятельностью, или определенные криминальные бизнес-выяснения. Но убийство на глазах у его детей возле американской школы в одном из самых богатых районов — это крайне показательное убийство. Может идти речь об определенном символизме или месседже кому-то третьему.".

Саакян сомневается, что к убийству причастны украинские спецслужбы: "Я не уверен, что наши спецслужбы осуществляли бы такую операцию на территории западного государства, тем более имея возможность дотянуть через Фемиду. А вот со стороны российских спецслужб зачистка свидетеля или наказание за измену — вполне возможны."

Версии испанской полиции

Испанская полиция отрабатывает две основные версии убийства Андрея Портнова. Первая – это уголовные счёты, связанные с организованной преступностью. Вторая – акция политического характера.

Правоохранители ищут высокого мужчину худощавого телосложения, сбежавшего в направлении парка Каса-де-Кампо сразу после совершения преступления. По информации испанских СМИ, Портнов получил пять пулевых ранений, последнее из которых было контрольным выстрелом в голову, когда жертва уже лежала на земле.

Напомним, что Андрей Портнов был обвинен в Украине в государственной измене. Также против Портнова открывали дела по подозрению в присвоении государственных средств и расследовали его возможную причастность к содействию аннексии Крыма.

Ранее "Телеграф" писал, что Портнов из-за границы переписал свое имущество под Киевом. Процедурой занимались близкие к Портнову юристы.