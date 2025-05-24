Известный футбольный тренер стал свидетелем убийства Портнова

Испанские правоохранители продолжают поиск убийцы и его подельников

Главный тренер "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне и его супруга Карла Перейра стали свидетелями убийства бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Инцидент произошел возле американской школы в Посуэло-де-Аларконе, где также учатся дети Симеоне Франческа (8 лет) и Валентина (5).

Об этом сообщает El Espanol. Модель подтвердила, что она с мужем были рядом в момент убийства, однако отказалась рассказывать подробности, ведь переживает трудные времена. Кроме того, она попросила проявить уважение к семье погибшего.

"Да, мы были там в какой-то момент. Это очень деликатный вопрос. Это было очень тяжелое время для всех. Я прошу большого уважения к пострадавшей семье. Правда, в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их", — сказала жена Симеоне.

По информации СМИ, Портнов за несколько дней до убийства находился на территории Украины. Он провел встречи с представителями высшего руководства, ответственными за работу правоохранительных органов. Испанская полиция считает причастными к его убийству россиян или мафиози.