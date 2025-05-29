Озвучена новая версия убийства Портнова: кто мог действовать так дерзко

Причиной мог стать резкий отказ в содействии защите

По делу убийства бывшего советника Януковича Андрея Портнова рассматривается версия о возможной причастности международного наркокартеля "Химпром". Характер преступления – дерзкий и публичный – может свидетельствовать о причастности группировки, известной агрессивными методами давления на оппонентов.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в окружении Портнова сообщает "Украинская правда". Среди других методов картеля – обливание кислотой, устрашение семей следователей и прямые угрозы правоохранителям, которые занимались расследованием дел, связанным с "Химпромом".

Первое публичное заявление о деятельности этой преступной организации было сделано в 2019 году после серии обысков и задержаний. В сообщении отмечалось, что "в 2014 году на территории Украины создана устойчивая иерархическая преступная организация, в состав которой вошли как граждане Украины, так и граждане других государств, в частности Российской Федерации".

Согласно источникам УП, несколько лет назад представители группировки обращались к Портнову с просьбой оказать содействие в юридической защите, однако получили резкий отказ. Дела, связанные с "Химпромом", неоднократно рассматривались в Печерском суде, с которым связывали Портнова, однако он сам, по данным его окружения, резко отклонил любые предложения, которые могли бы иметь отношение к наркокартелю.

Лидером "Химпрома" украинские стражи порядка считают Егора Буркина, который сейчас скрывается в Мексике. Украина уже направила запрос на его экстрадицию, однако официального ответа от мексиканской стороны пока нет. По словам близкого окружения Портнова, он был хорошо осведомлен о деятельности неформальной группировки. К нему могут быть причастны народные депутаты, судьи, представители органов и другие.

По мнению собеседников УП из круга Портнова, убийство эксрадника украинского беглого президента могло стать демонстративным "сигналом" для заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Тем временем тело Андрея Портнова, убитого в Испании, до сих пор не передано Украине. Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно распространились слухи о возможном захоронении в Киеве Андрея Портнова. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что официальных обращений на этот счет не поступало.