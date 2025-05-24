В ГУР неправильно поняли: украинцы шутят, почему на самом деле убили Портнова

Эксрадник Януковича был застрелен 21 мая в Мадриде

Убийство Портнова не только всколыхнуло Украину, но и стало поводом для мемов. Лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко, который сейчас служит в Вооруженных Силах Украины, также пошутил по этому поводу.

"После того, как Трамп указал Зеленскому, что он без костюма, Зеленский заказал партнова", — написал он на своей Facebook-странице.

"Портной" — специалист, который занимается изготовлением, ремонтом и переделкой одежды. Шутка Юрченко построена на игре слов.

"Заказал портнова, а наш ГУР не понял", — развили в комментариях шутку Юрченко.

Трамп критиковал Зеленского за отсутствие костюма

Во время визита президента Украины в Белый дом 28 февраля, завершившегося скандалом, Трамп упрекнул Зеленского за внешний вид. Президент США спросил у главы Украины, есть ли вообще у того костюм.

"Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль", — добавил он.

Убийство Портнова — что известно

Бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили 21 мая в Испании. Убийство произошло в Мадриде возле Американской школы, куда он привез своих детей.

Андрей Портнов был первым замглавы администрации президента Виктора Януковича. Он был пророссийским политиком и занимал влиятельные должности в администрации четвертого президента Украины в течение 2010-2014 годов.

С декабря 2021 Портнов находился под санкциями США в рамках "акта Магнитского" — списка лиц, подозреваемых в коррупции и нарушении прав человека. Его обвиняли, в частности, в использовании своего влияния для манипуляций с судебной системой Украины.

Как сообщал "Телеграф", по данным трех независимых источников "УП" в окружении Портнова и среди правоохранителей, тот посетил Украину 17-18 мая. Во время этого визита он встречался с чиновниками, которые оказывают влияние на силовой блок Украины.