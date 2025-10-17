Новая квартира в Киеве и дом: как одиозная судья, которая спасала Портнова, обогатилась во время войны на миллионы

Более 15 лет в должности судьи, скандальные решения в пользу одиозных персон, куча валюты дома и новая недвижимость во время войны — декларация Любови Марулиной поражает деталями.

Судья Окружного административного суда города Киева Любовь Марулина стала известной благодаря скандальным решениям в пользу адвоката Андрея Портнова и запрету чествования украинских героев. За последний год она заработала более двух миллионов гривен, приобрела новую квартиру площадью 73 квадратных метра и дом в селе, а дома держит 77 тысяч долларов и 13 тысяч евро наличными.

"Телеграф" рассказывает, как судья, запрещавшая митинги на Майдане в Киеве еще до Революции Достоинства, отменила наказание для Портнова, попалась пьяной за рулем и избежала ответственности. А также что скрывает ее декларация за 2024 год.

Путь к судейской мантии: как воспитатель детсада стала влиятельной фигурой через секретариат

Судья Марулина — фото Униан

Любовь Марулина родилась 4 октября 1965 в Киеве. Свою трудовую деятельность она начала в 1983 году воспитателем в дошкольном заведении. Затем работала секретаршей-машинисткой и инспектором в Днепровском райисполкоме столицы, старшим инспектором в Киевском медицинском институте имени Богомольца.

Высшее образование Марулина получала на вечернем отделении Киевского национального университета, затем работала юрисконсультом в Министерстве здравоохранения, заместителем директора в частном колледже, заместителем начальника управления делами банка и юрисконсультом в нескольких коммерческих компаниях.

С 2003 по 2009 год Марулина работала в Государственной судебной администрации Украины, главным специалистом отдела обеспечения деятельности квалификационных комиссий и начальником отдела организационного обеспечения квалификационных комиссий судей. Именно эта должность в Секретариате Высшей квалификационной комиссии, вероятно, и дала ей связи для назначения судьей.

14 сентября 2009 года в возрасте 43 лет Марулина получила должность судьи. С 26 ноября 2009 г. она работает в Окружном административном суде города Киева.

Два миллиона зарплаты, пенсия и огромные валютные запасы: что задекларировала Марулина за прошлый год

За 2024 Любовь Марулина получила 1 миллион 805 тысяч гривен зарплаты из Окружного административного суда Киева. Кроме этого, она получает пенсию в размере 223 тысяч гривен в год. Общий официальный доход судьи составил более 2 миллионов гривен.

Доходы Марулиной

В декларации указано, что Марулина держит дома 77 тысяч долларов США наличными. По текущему курсу это около 3 миллионов 200 тысяч гривен. Также у нее есть 13 тысяч евро наличными, что составляет более 600 тысяч гривен. На банковских счетах у судьи лежит 142 тысяч гривен и 199 евро.

Общая сумма наличных сбережений Марулиной в пересчете на гривны составляет около 4 миллионов гривен.

Денежные активы Марулиной

Новая квартира и дом во время войны: судья приобрела недвижимость на сумму 300 тысяч гривен по документам

17 мая 2024 года Любовь Марулина приобрела сразу три объекта недвижимости. Все три она оценила по 100 тысяч гривен каждый, что выглядит подозрительно заниженной стоимостью. Первым объектом стала квартира площадью 73,2 квадратных метра в Киеве. По рыночным ценам такая жилая площадь в столице стоит минимум несколько миллионов гривен.

Недвижимость Марулиной

Вторым приобретением стал жилой дом площадью 51,3 квадратных метра в селе Бендюговка Обуховского района Киевской области. Вместе с зданием судья оформила в собственность земельный участок площадью 0,25 гектара, то есть 2500 квадратных метров. Оба объекта она также оценила по 100 тысяч гривен.

Земельный участок Марулиной

Кроме новой недвижимости в собственности Марулиной остается квартира площадью 39,4 квадратных метра в Киеве, которую она приобрела еще в 2001 году. Тогда стоимость этой квартиры составила 7 гривен по документам. Никаких транспортных средств в декларации за 2024 год не указано.

Отменила чествование героев УПА по просьбе Портнова: как судья блокировала решение Киевсовета о памятных датах

Судья Марулина

27 февраля 2020 Киевский городской совет принял решение о праздновании на территории столицы памятных дат и юбилеев в 2020 году. Среди них было чествование украинских военных деятелей, писателей и политиков, в частности полковников УПА Василия Левковича, Василия Сидора и Василия Галаса, писателя Уласа Самчука, ученого Владимира Кубиевича, председателя Провода ОУН Андрея Мельника и других фигур украинской истории.

Адвокат Андрей Портнов подал в суд об отмене этого решения. Еще до подачи основного иска он подал заявление об обеспечении иска, в котором просил остановить действие Киевсовета до решения дела по существу. 12 марта 2020 года Марулина постановила постановление, которым полностью удовлетворила это заявление и заблокировала все памятные даты.

Судья Марулина — фото УНИАН

23 марта 2020 года она открыла производство по делу по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон. По закону такое дело должно быть рассмотрено в течение 60 дней, однако решение Марулина приняла только 19 января 2021 года. Она полностью удовлетворила иск Портнова и отменила решение Киевского городского совета о награждении юбилеев восьми украинских исторических фигур.

Окружной административный суд города Киева

Таким образом, иск Портнова был фактически удовлетворен еще постановлением об обеспечении иска, которое заблокировало все празднования еще до финального решения. Никаких мер в честь этих личностей в 2020 году в Киеве не состоялось.

Как Марулина приветствовала Портнова от наказания за оскорбления Порошенко

Любовь Марулина, фото — УНИАН

13 октября 2020 Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области привлекла к ответственности Андрея Портнова за систематические грубые и пренебрежительные сообщения в его телеграмм-канале относительно журналистов и экспрезидента Петра Порошенко. Комиссия пришла к выводу, что такие высказывания являются нарушением адвокатской этики и несовместимы со статусом адвоката.

Портнов сразу подал иск об отмене этого решения. Дело получила судья Марулина, рассмотревшая ее очень быстро. Всего за два месяца, 20 января 2021 года, она приняла решение по делу и полностью удовлетворила иск Портнова. Марулина решила, что все эти неэтические высказывания являются реализацией права на свободу слова и не могут служить основанием для привлечения к ответственности.

Апелляционный суд не согласился с такой позицией. Он упразднил решение Марулиной как незаконное и необоснованное. Однако к моменту апелляции Портнов уже успел использовать решение первой инстанции в свою пользу.

Запрещала митинги на Майдане еще до Революции Достоинства: темное прошлое Марулиной по делам о свободе собраний

Судья Марулина на работе. Фото — УНИАН

29 июня 2010 Марулина ограничила проведение мирных собраний на центральных улицах Киева. По данным Dejure.foundation, реагируя на это решение, Украинский Хельсинкский союз по правам человека заявил, что судья изобрела потрясающую формулировку, когда в лице одного человека запрещают проведение мирного собрания целой группе лиц. Это дает возможность судебным исполнителям относить к этой группе кого угодно и в каком угодно количестве.

Правозащитники назвали это прецедентом противозаконного судебного запрета на проведение мирных акций в Украине. Они заявили, что механизм процессуальной подлости отработан столичным судом, а украинская демократия получила от новой власти удар в спину, который может оказаться для нее смертельным.

В августе 2013 года, за несколько месяцев до начала Революции Достоинства, Марулина снова запретила проводить мирные собрания в центральной части Киева. Запрет действовал с 16 по 27 августа 2013 на улице Крещатик, Европейской площади и на Майдане Незалежности. Организаторы акции планировали проводить в День Независимости Украины мирные собрания против авторитарных судебных запретов мирно собираться, против милицейского и судейского произвола, а также акции в поддержку невинно осужденных.

Затягивание дел по договоренности: как судья годами не рассматривала иск в Общественный совет международных экспертов

Судья Марулина вместе с другими неблаговидными судьями. Фото — фонд DEJURE

В феврале 2019 года Марулина открыла производство по делу по иску судьи Зайца к Общественному совету международных экспертов о признании регламента совета незаконным. 24 июля 2019 она закончила подготовительное заседание, а 28 августа 2019 перешла к рассмотрению дела в письменном производстве. После этого дело застыло на годы.

Судья существенно возбудила установленные законом сроки рассмотрения дела. Согласно постоянной практике Верховного Суда, Общественный совет международных экспертов не признается субъектом властных полномочий, и производство по делам по искам к нему подлежит закрытию. Верховный Суд прямо указал на это в постановлении от 27 мая 2020 года по делу по иску того же судьи Зайца.

Как свидетельствуют обнародованные журналистами записи из кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, затягивание рассмотрения дел является одним из способов достижения желаемого результата одним из участников по договоренности с руководством суда. Такое затягивание дела Марулиной в течение нескольких лет позволяет предполагать существование такой договоренности.

Данные об этих фактах подтверждаются также выводом Общественного совета добродетели, который заявлял о несоответствии судьи Окружного административного суда города Киева Марулиной Любови Александровне критериям добродетели и профессиональной этики.

Заключение Общественного совета добродетели

Попалась пьяной за рулем Лексуса и избежала наказания: как коллеги помогли закрыть дело

6 июня 2020 года патрульные полицейские составили на Марулину протокол за управление автомобилем Лексус RX 350 с признаками опьянения. Судья отказалась от прохождения осмотра на драгере. Протокол направили в Дарницкий районный суд Киева, который постановлением от 22 сентября 2020 закрыл дело за отсутствием события нарушения.

Обстоятельства рассмотрения этого дела выглядят очень подозрительно. В суде утверждают, что протокол по Марулиной поступил в суд только 31 августа 2020 года, почти через три месяца после происшествия. В то же время, полиция сообщила, что передала протокол в суд еще 10 июня 2020 года, то есть через четыре дня после составления.

2 сентября 2020 дело распределили на судью Полину Коляденко. Она назначила судебное заседание 3 сентября, затем 4 сентября 2020 года. Это был последний день, когда дело было рассмотрено в пределах сроков, предусмотренных кодексом. Именно столь быстрое назначение дела к рассмотрению стало единственным основанием для заявления адвокатом Марулиной об отводе судьи Коляденко.

Кодекс об административных правонарушениях вообще не предусматривает возможности заявлять отводы судьи по таким делам. К тому же, указанные обстоятельства не могут быть основанием для отвода. Однако судья Прасолова 14 сентября 2020 удовлетворила отвод и отстранила Коляденко от рассмотрения дела.

После этого протокол был передан на новое автоматическое распределение, в котором приняла участие только один судья — председатель суда Татьяна Щасна. Других судей исключили из автоматического распределения вроде бы из-за отсутствия специализации, что явно не соответствует действительности.

Суд закрыл производство, поскольку Марулина заявила, что автомобилем не управляла. По ее версии, за рулем тогда была ее знакомая, а сама Марулина оказалась на месте водителя только потому, что помогала ей починить фары. Из постановления следует, что суд не вызвал полицейских для заслушивания их объяснений. В объяснениях знакомой Марулиной, которую она дала на месте происшествия, были указаны несколько иные обстоятельства.

Возражение водителем того, что он был за рулем автомобиля, является одним из самых распространенных способов избегания наказания за нетрезвое вождение. Постановление о Марулиной было принято 22 сентября и по закону должно было быть опубликовано в Реестре судебных решений не позднее следующего дня. Однако суд направил ее для публикации только 18 декабря 2020 года, спустя почти три месяца.

