Пять пуль и связи с криминалом: испанские СМИ сообщили подробности убийства Портнова

Правоохранительные органы считают, что Портнов был связан с местной организованной преступностью

Бывший советник беглого президента Украины Виктора Януковича, Андрей Портнов, застреленный днем 21 мая возле Мадрида, мог быть связан с криминалом в Испании – почему и получил пять пуль. Испанская полиция считает причастными к его убийству россиян или мафиози, а вот версию причастности украинских спецслужб считает маловероятной.

Об этом пишет испанское издание El Mundo со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Портнова расстрелял неизвестный с закрытым лицом, когда тот привез своих маленьких дочерей в школу.

Портнов, пишет газета, возвращался от двери школы к своему Mercedes; когда он находился в нескольких метрах от автомобиля, позади появился неизвестный в спортивном костюме. Несколькими выстрелами он свалил Портнова, добил его выстрелом в голову и скрылся. Свидетелями стали некоторые родители, также возвращавшиеся к автомобилям, также на улицу выбежали студенты из общежития неподалеку. Именно один из них позвонил в полицию.

"Прозвучало пять или шесть выстрелов", – сказал один из них журналистам.

Врачи скорой помощи, очень оперативно прибывшие на место, констатировали смерть Портнова, поскольку ранения были несовместимы с жизнью. Полиция разыскивает двух мужчин, которые могли быть причастны к убийству: стрелок был в синем спортивном костюме с поясной сумкой, после убийства он скрылся на мотоцикле, за рулем которого находился сообщник – об этом человеке почти ничего не известно.

Правоохранительные органы считают, что Портнов был связан с местной организованной преступностью, что могло стать причиной его убийства. Также правоохранители не исключают, что Портнова ликвидировали российские агенты с несколькими целями – "зачистить" важного свидетеля и попытаться дискредитировать Украину. Версию причастности спецслужб Украины, где Портнова обвинили в государственной измене, испанские правоохранительные органы считают маловероятной.

Напомним, 21 мая стало известно, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен в Испании. Как сообщают местные СМИ, он получил четыре пулевых ранения и скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Портнов, уехавший из Украины в 2014 году, находился под санкциями США, а в последние годы активно судился с украинскими журналистами и общественными организациями.