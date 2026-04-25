В Мали началось восстание? Что известно об атаке группировок и роли Кремля в этом

Местные слышали взрывы и стрельбу

В субботу, 25 апреля, в Мали вблизи главной военной базы в Кате, недалеко от столицы Бамако, раздались громкие взрывы. Предварительно, исламская группировка JNIM и туареги из "Фронта освобождения Азавада" начали наступление на столицу.

Об этом сообщают DW, AFP и Reuters. Отмечается, что у баз была слышна стрельба.

По данным Reuters, солдаты уже заблокированы в районе дороги. Есть сообщения о боях в Гао, крупнейшем городе на севере Мали, а также в Севаре, в центральной части страны. Стрельбу также слышали вблизи международного аэропорта Мали.

Что сейчас происходит в Мали

Официально ни одна из группировок не подтверждала начало операции. Однако армия Мали сообщила, что неустановленные группы атаковали несколько позиций в столице и других частях страны. Сейчас идут бои.

В то же время, по словам журналиста Николаса Гейка, много лет освещающего ситуацию в Мали, масштаб и одновременность атак выглядят нетипично для региона.

Для справки

Республика Мали — это государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Большая часть ее территории расположена в пустыне Сахара. Страна уже более десяти лет живет в условиях вооруженного конфликта, где действуют как группировки, связанные с Аль-Каидой и ИГИЛ, так и местные повстанческие движения, в частности, туарегские.

После 2020 года страна перестала сотрудничать с Францией, помогавшей правительству противостоять группировкам. Впоследствии Мали обратилась в Кремль за поддержкой. Таким образом, в регионе усилилась роль российских военных структур, в частности подразделений России. Речь идет о наемниках ПВК "Вагнер" и регулярных войсках "Африканского корпуса".

Мали на карте

Кроме того, Кремль поставляет оружие, проводит пропаганду и принимает участие в боевых действиях против повстанцев. Наемники из Мали также привлекаются РФ к войне против Украины.

Выходит, что Москва, которая должна поддерживать правительство Мали и делать невозможным наступление повстанцев, не справляется со своей задачей. Говорить о государственном перевороте рано, однако если ситуация обострится еще сильнее, это ударит по Кремлю.

