Теряем то, в чем были сильны. Почему отмена математики на НМТ это плохая идея

Эксперт рассказал, чем грозит исключение важного предмета из обязательных экзаменов

На фоне противоречивого законопроекта, который предлагает сделать математику необязательной для большинства абитуриентов при сдаче Национального мультипредметного теста, возникает много вопросов. К примеру, как это отразится на борьбе Украины в технологической сфере во время войны?

Без математики невозможно просчитать, чтобы ракета летела на цель, напомнил "Телеграфу" профессор Temple University Japan, старший советник Nihon Cyber Defence Co, доктор физмат наук, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский.

Какова роль математики в развитии искусственного интеллекта и новейших технологий?

– Если очень кратко и по сути, то искусственный интеллект, то есть агенты искусственного интеллекта состоят из двух частей. Первая – это алгоритмы, и вторая – это базы данных. И то, и другое основывается на серьезной математике.

С самого начала ИИ функционировал как алгоритм, который специфическим образом работает с особым образом организованными базами данных. И это не только элементарная математика, с которой все начиналось. Это уже математика очень высокого порядка, поскольку базы данных – это даже не матрицы, это многомерные тензоры, которые имеют миллионы, если не миллиарды параметров, токенов и т.д. И чтобы понимать архитектуру того, как это все функционирует – недостаточно школьного уровня. Для этого требуется высокая математика.

В этом случае мы говорим о базовых вещах и просто недопустимо поднимать вопросы о том, что математика может исчезнуть. Если она исчезнет из теста, она исчезнет из необходимости. Люди готовятся к экзамену, который у них есть. К экзамену, которого нет, они не готовятся.

Сергей Корсунский

Но потом жизнь сама поставит такой экзамен, где выяснится, что весь мир (я уж не говорю о китайцах) занимается тем, как обеспечить высококачественное математическое образование.

Украина исторически была сильна именно фундаментальной наукой, тем, что у нас математика преподавалась на очень высоком уровне. Но постепенно все свелось к гораздо более элементарному уровню. И задать вопрос, чтобы ее исключить, я считаю, просто недопустимо.

Как отмена тестов по математике может повлиять на борьбу Украины в технологической сфере во время войны?

– Школьники, которые сегодня сдают тесты – это завтрашние студенты. И как профессор американского университета, где преподают математику, могу вам сказать: уровень студентов значительно ниже того, что я учил на мехмате. Однако Соединенные Штаты имеют разветвленную систему разнородного образования. Есть образование для тех, кто будет рабочими, есть образование для тех, кто будет техническим персоналом, а есть образование для "белых людей", которые будут иметь триллионные компании в кармане.

Поэтому следует ясно понимать, что мы должны дать нашей молодежи будущее. Для этого у них должны быть инструменты. Я уже не говорю о такой абсолютно элементарной вещи, которая должна быть известна каждому человеку с высшим образованием: музыка – это математика, архитектура – это математика, технологии обработки (даже информационных текстов) – это все математика. Именно она лежит в основе.

Я не говорю, что в старших классах школы нужно учить интегралы и дифференциальные вычисления, но должно быть логическое мышление, чтобы построить свою аргументацию, презентацию, просто принять участие в дискуссии, четко определять вопросы, сформулировать логически свое мнение. Никакая другая наука так не работает. Вся философия – это математика. Просто поинтересоваться нужно.

Думаю, проблема в том, что математику преподают достаточно формально. Ее следует излагать со знанием того, что все самые известные философы древности и современности – это люди, прекрасно разбирающиеся в математике, ибо она лежит в основе всего. Она должна оставаться, и мало того, нужно работать над тем, чтобы ее преподавание было профессиональным и эффективным.

Вы упомянули математику, архитектуру, музыку. Правду говорят, что архитектура – это застывшая в камне музыка…

– Это же известно, что все ноты и все остальное придумал Пифагор. Это факт, понимаете? Он просто понимал, что такое 1/2 и 3/4. А другие люди не понимают. А он понимал, потому что был геометр. И все оттуда пошло. Это абсолютно элементарные вещи, понимаете? Понятие бесконечности – это просто универсальный язык, на котором говорит Вселенная, даже не люди на Земле. Весь мир говорит математикой. И количество переходит в качество.

Даже будучи доктором физматнаук, я был поражен, когда узнал ту глубину, которая на самом деле стоит за элементарными числами. И если ты ее понимаешь, то у тебя совсем другое настроение по поводу изучения этого. Это не формальная вещь. Ее нужно преподавать как искусство, а не тупой набор правил, зазубренный с доказательством теорем и нахождением интегралов.

Если человек хочет, он пойдет в университет и там научится. Но чтобы научиться философии, видеть красоту и гармонию в мире, в природе есть только один инструмент – математика.

Какова роль математики в современных оборонных разработках?

– Мы с вами сейчас говорим по телефону. Это компьютер, точно такой как любой другой. Что такое компьютер? Это нули и единицы, обеспечивающие передачу данных, это основа основ, с которой все начиналось. Без двоичного вычисления, не имея под руками набора математических инструментов, вы не можете просчитать, чтобы ракета летела на цель.

Да, сегодня существуют уже готовые программы, чтобы быстро программировать. Но вы должны знать логику их построения и основу, которая за этим стоит. А буквально все, что есть в любой современной технологии, имеющей отношение к электронике, основывается на элементарных математических правилах и двоичном вычислении.

Напомним, основатель и управляющий партнер агентства RMA (PlusOne Group) Василий Самохвалов заявил, что уже сейчас бизнес сталкивается с тотальной цифровой неграмотностью выпускников школ. "Когда я слышу о планах "порезать математику" на НМТ, начинаю верить Юлии Тимошенко, которая рассказывает о мировом заговоре с целью колонизации Украины. Потому что такие планы на математику в школах реально могут вынашивать только рептилоиды", – высказался он.