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Семьи могут их до сих пор искать: сразу 30 неизвестных воинов похоронили под Киевом (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Анастасия Мокрик ,
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Автор
Похороны защитников Украины
Похороны защитников Украины. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

Каждого из них даже сейчас ждут дома, надеясь, что родной человек жив…

На Национальном военном мемориальном кладбище состоялись похороны 30 украинских военных, которые боролись с российский агрессией. Над их могилами установили мемориальные знаки с надписью "Неизвестный защитник Украины".

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте и показал, как проходила церемония. Несмотря на то, что имена украинских героев остаются неустановленными, каждому из них проведено достойное погребение и должное чествование.

В последний путь воинов провели минутой молчания. На церемонии также звучал украинский гимн.

"Сегодня на Национальном военном мемориальном кладбище похоронили 30 неизвестных. Вдумайтесь в эту цифру. Когда мне сообщили об этой съемке, я даже усомнился. Подумал, может, услышал неправильно. Возможно, речь шла о трех неизвестных. Но нет. 30 неизвестных защитников. Каждый из них – чей-то отец, сын, муж или жена. Каждого даже сейчас ждут дома, надеясь, что родной человек жив. Вот это и есть настоящее преступление против человечности,отметил Ян Доброносов в своем Telegram-канале.

Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Национальное военное мемориальное кладбище создано как единое государственное пространство достойного чествования всех погибших за Украину. В єтом месте обустроены сектора почетных захоронений, построены две колумбарные стены, проложены инженерные сети и подъездная дорога, организована автостоянка и шаттл для посетителей, который ежедневно курсирует от остановки в Киеве до Мемориала и обратно.

Согласно информации Министерства по делам ветеранов, в перспективе предусмотрено создание филиалов Национального военного мемориального кладбища в регионах.

Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Прощание с военными 4 июня
Прощание с военными 4 июня. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как прошло прощание с Викторией "Квіткой" Бобровой. Ян Доброносов показал фотографии.

Теги:
#Похороны #Фоторепортаж #Ян Доброносов #Национальное военное мемориальное кладбище #Неизвестные военные