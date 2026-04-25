У Малі почалось повстання? Що відомо про атаку угруповань та роль Кремля в цьому

Місцеві чули вибухи та стрілянину

У суботу, 25 квітня, у Малі поблизу головної військової бази в Каті, неподалік столиці Бамако, пролунали гучні вибухи. Попередньо, ісламське угрупування JNIM та туареги з "Фронту звільнення Азавада" почали наступ на столицю.

Про це повідомляють DW, AFP та Reuters. Зазначається, що біля баз було чутно стрілянину.

За даними Reuters, солдати вже заблокували у районі дороги. Є повідомлення про бої в Гао, найбільшому місті на півночі Малі, а також у Севаре, в центральній частині країни. Стрілянину також чули поблизу міжнародного аеропорту Малі.

Що зараз відбувєаться у Малі

Офіційно наразі жодне з угруповань не підтверджувало початок операції. Однак армія Малі повідомила, що невстановлені групи атакували кілька позицій у столиці та інших частинах країни. Наразі тривають бої.

Водночас, за словами журналіста Ніколаса Гейка, який багато років висвітлює ситуацію в Малі, масштаб і одночасність атак виглядають нетипово для регіону.

Для довідки

Республіка Малі — це держава в Західній Африці, яка не має виходу до моря. Більша частина її території лежить у пустелі Сахара. Країна вже понад десять років живе в умовах збройного конфлікту, де діють як угруповання, пов’язані з Аль-Каїдою та ІДІЛ, так і місцеві повстанські рухи, зокрема туарегські.

Після 2020 року країна перестала співпрацювати з Францією, яка допомагала уряду протистояти угрупованням. Згодом Малі звернулась до Кремля за підтримкою. Таким чином у регіоні посилилася роль російських військових структур, зокрема підрозділів Росії. Йдеться про найманців ПВК "Вагнер" та регулярні війська "Африканського корпусу".

Окрім того, Кремль постачає зброю, проводить пропаганду та бере участь у бойових діях проти повстанців. Найманці з Малі також залучаються РФ до війни проти України.

Виходить, що Москва, яка має підтримувати уряд Малі та унеможливлювати наступ повстанців, не справляється зі своєю задачею. Говорити про державний переворот зарано, однак, якщо ситуація загостриться ще сильніше, це вдарить по Кремлю.

