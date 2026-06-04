Зачем Россия бомбит склады "АТБ": названы две ключевые версии

Крупный пожар привёл к многомиллионным потерям, но это не цель РФ

Удар по логистическому центру корпорации "АТБ" в Днепре мог быть спланированной атакой, чтобы нагнать панику на мирных жителей. Но в то же время вполне реальной может быть и другая причина.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Gemini, почему своей целью враг мог выбрать именно склады "АТБ". По его мнению, есть две основные версии.

Для понимания ситуации:

3 июня Россия совершила очередную атаку по Днепру. Под ударом оказался распределительный центр корпорации "АТБ", пишет "Суспільне. Дніпро", ссылаясь на информацию начальника управления по корпоративным коммуникациям корпорации "АТБ" Сергея Демченко. На месте вспыхнул масштабный пожар.

"Сейчас сложно говорить о цифрах, потому что еще идут подсчеты, работают эксперты, сотрудники компаний, но можно говорить, что эти убытки будут насчитывать около сотни миллионов гривен", — сказал он.

По его словам, в результате удара никто из сотрудников не был ранен.

"К счастью, они находились в то время в укрытии, поэтому мы имеем сегодня только последствия разрушения самого здания распределительного центра и повреждения той продукции, которая была в ней", — добавил Демченко.

Во время ликвидации последствий обстрела враг нанес повторный удар по расположенной рядом логистической компании, рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Две версии, почему удар был именно по логистическому центру "АТБ"

Цифровой разум сразу акцентирует, что понять логику российского агрессора с военной точки зрения трудно. Однако он все же выделили две ключевые версии:

Сознательный террор и подрыв продовольственной безопасности. В данном случае речь идет об экономическом и гуманитарном давлении. Дело в том, что площадь распределительного центра составляет 37,5 тысячи кв. м. Он снабжал продуктами порядка 300 магазинов, которые расположены в Днепропетровской и Запорожской областях, в том числе, и в прифронтовых зонах.

Целью врага могло быть создание искусственного дефицита продовольствия. Кроме того, он, вероятно, хотел перебить логистику и запугать мирных жителей, чтобы те захотели покинуть город.

ИИ называет это тактикой "выжженной земли". То есть, агрессор наносит сознательно удары по жизнеобеспечению региона для усложнения жизни населению.

Вторая версия — ложные разведданные и паранойя насчет "военных объектов". Командование российских войск нередко использует устаревшие карты, некорректную космическую разведку, а также данные корректировщиков для ударов по Украине.

Таким образом, как предполагает ИИ, враг мог посчитать, что гигантский логистический хаб якобы используется ВСУ как склад боеприпасов, или место для хранения военной техники или горюче-смазочных материалов.

То есть, агрессор считает подозрительным любой большой закрытый склад возле большого железнодорожного или автомобильного узла, каким является Днепр. Он бьет буквально наугад, руководствуясь нелепой логикой — "если состав большой — там точно что-то военное".

В итоге Gemini отметил, что захватчики пытаются выбить фундамент нормальной жизни в Днепре. Но они в очередной раз просчитались, ведь уже на следующий день компания начала перенаправлять товары, дабы население не ощутило дефицита. Это, как говорит ИИ, только лишь доказывает, что сломать логистику Днепра России не удастся.

Удар по складам "АТБ". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 июня, россияне атаковали Днепр. Под удар попали жилые дома, погибли много людей, среди них — маленький ребенок.