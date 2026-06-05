Попробуйте розу на вкус: сорт винограда, который удивляет даже бывалых садоводов

Мало кто знает об этом уникальном сорте солнечной ягоды — но это настоящий шедевр

Среди виноградарей есть такие эстеты, для которых размер ягоды или грозди — не самый важный параметр. Для них главное — это вкус, и если ваши приоритеты совпадают, то обратите внимание на этот сорт винограда, вкус которого напоминает чайную розу. Нежный, изысканный и очаровательный в своей ненавязчивости.

Речь идет о довольно старом сорте винограда венгерской селекции под названием Черсеги фюсереш. Это технический сорт , то есть он может похвастаться повышенным содержанием сока и оптимальным соотношением кислоты и сахара, чтобы из него получилось отличное вино или сок .

Но при этом Черсеги фюсереш прекрасно может употребляться и в свежем виде, поскольку его вкусовые характеристики являются выше всяких похвал. Многие дегустаторы уверяют, что если вам хотелось бы попробовать на вкус чайную розу, но не жевать при этом настоящие лепестки цветов, стоит попробовать этот виноград.

Черсеги фюсереш создан в далеком 1960 году и до сих пор его вкус вызывает массу восторгов

Для справки: Черсеги фюсереш созревает в Днепропетровской области к концу августа — началу сентября, имеет среднюю силу роста и высокую урожайность. Ягоды некрупные, белого цвета с розово-кремовым румянцем. Присутствует приятный аромат, а во вкусе имеется характерный мускат чайной розы. Хорошее накопление сахаров.

Кстати, вегетирующие саженцы Черсеги фюсереш можно посадить и в июне, и он способен показать сигнальную гроздочку уже на следующий год.

Еще одно преимущество Черсеги фюсереш перед столовыми сортами: он требует меньшее количество обработок от вредителей и болезней. К тому же у него повышенная устойчивость к серой гнили, а морозоустойчивость составляет 21-22 градуса.

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