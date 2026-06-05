Взрыв морского дрона в Румынии: как пытаются обвинить Украину (фото, видео)
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По предвариельным данным, никто не пострадал
Утром 5 июня у берегов порта Констанца в Румынии прогремел взрыв. Причиной тому стал морской беспилотник, который, что примечательно, не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях.
Беспилотный плавучий объект, скорее всего, является военно-морским беспилотникам. Подобные ситуации наблюдались на побережье с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет Euronews Romania.
"Беспилотник был запрограммирован на взрыв. Пиротехническая группа заметила, что устройство оснащено таймером. Взрыв произошёл недалеко от причала № 78", — говорится в материале издания.
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Согласно данным местных СМИ, всего было пять беспилотников со взрывчаткой. Они были обнаружены и нейтрализованы. Взорвался один из них.
В результате взрыва беспилотника был разрушен зал, принадлежащий Румынскому агентству по спасению людей на море (Arsvom). Пострадало также находившееся неподалеку буксирное судно "Геркулес".
Кроме того, румынский сайт digi24 опубликовал заявление, что якобы в порту Констанца якобы взорвался беспилотник типа "Магура", используемый украинской армией. Однако в социальных сетях уже провели сравнительный анализ и опровергли данную информацию.
Как выглядит "Магура" и беспилотник, обнаруженный в Румынии:
При этом, российские пропагандисты уже подхватили тему и пытаются выдать инцидент за целенаправленную атаку Украины. На самом же деле информация не соответствует действительности.
Что было известно ранее
Утром 5 июня в социальных сетях появились фото и видео с места взрыва беспилотника в Румынии.
Возле причала 78, где был взрыв, находится штаб-квартира Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM). По предварительной информации, пострадавших нет.
Территория уже была оцеплена и изолирована силами румынской разведывательной службы, береговой охраны и Министерства национальной обороны, а объект в тот момент находился в процессе оценки и обеспечения его безопасности.
"Морской беспилотник такого типа, который использовался во время войны в Украине. Хотим отметить, что объект не является частью вооружения Румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в Черном море", — сообщили в Министерстве обороны Румынии.
Власти активировали "Красный" план реагирования в Констанце после взрыва беспилотника. Местные жители получили сообщение с просьбой эвакуироваться из зоны в радиусе 1 км от прибрежной полосы порта Констанца.
"Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. Если убежища нет, оставайтесь внутри дома, подальше от окон и наружных стен", — говорилось в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 мая "Шахед" атаковал жилой дом в Румынии. В результате вспыхнул пожар.