Укр

Взрыв морского дрона в Румынии: как пытаются обвинить Украину (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Порт Констанца
Порт Констанца. Фото Коллаж "Телеграфа"

По предвариельным данным, никто не пострадал

Утром 5 июня у берегов порта Констанца в Румынии прогремел взрыв. Причиной тому стал морской беспилотник, который, что примечательно, не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях.

Беспилотный плавучий объект, скорее всего, является военно-морским беспилотникам. Подобные ситуации наблюдались на побережье с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет Euronews Romania.

"Беспилотник был запрограммирован на взрыв. Пиротехническая группа заметила, что устройство оснащено таймером. Взрыв произошёл недалеко от причала № 78", — говорится в материале издания.

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Согласно данным местных СМИ, всего было пять беспилотников со взрывчаткой. Они были обнаружены и нейтрализованы. Взорвался один из них.

Место взрыва дрона в Румынии
Место взрыва дрона в Румынии. Фото: digi24

В результате взрыва беспилотника был разрушен зал, принадлежащий Румынскому агентству по спасению людей на море (Arsvom). Пострадало также находившееся неподалеку буксирное судно "Геркулес".

Здание Румынского морского спасательного агентства разрушено
Здание Румынского морского спасательного агентства разрушено. Фото: Euronews Romania

Кроме того, румынский сайт digi24 опубликовал заявление, что якобы в порту Констанца якобы взорвался беспилотник типа "Магура", используемый украинской армией. Однако в социальных сетях уже провели сравнительный анализ и опровергли данную информацию.

Как выглядит "Магура" и беспилотник, обнаруженный в Румынии:

Магура
"Магура". Инфографка: Армія.Info
Морской дрон в Румынии 5 июня
Морской дрон в Румынии. Фото: Минобороны Румынии

При этом, российские пропагандисты уже подхватили тему и пытаются выдать инцидент за целенаправленную атаку Украины. На самом же деле информация не соответствует действительности.

Что говорят российские пропагандисты о взрыве в Румынии
Что говорят российские пропагандисты о взрыве в Румынии

Что было известно ранее

Утром 5 июня в социальных сетях появились фото и видео с места взрыва беспилотника в Румынии.

Взрыв в порту Констанца
Взрыв в порту Констанца. Фото: Euronews Romania

Возле причала 78, где был взрыв, находится штаб-квартира Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM). По предварительной информации, пострадавших нет.

Территория уже была оцеплена и изолирована силами румынской разведывательной службы, береговой охраны и Министерства национальной обороны, а объект в тот момент находился в процессе оценки и обеспечения его безопасности.

"Морской беспилотник такого типа, который использовался во время войны в Украине. Хотим отметить, что объект не является частью вооружения Румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в Черном море",сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Власти активировали "Красный" план реагирования в Констанце после взрыва беспилотника. Местные жители получили сообщение с просьбой эвакуироваться из зоны в радиусе 1 км от прибрежной полосы порта Констанца.

"Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. Если убежища нет, оставайтесь внутри дома, подальше от окон и наружных стен", — говорилось в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 мая "Шахед" атаковал жилой дом в Румынии. В результате вспыхнул пожар.

Теги:
#Румыния #Взрыв #Беспилотник #Порт