Взрыв морского дрона в Румынии: как пытаются обвинить Украину (фото, видео)

По предвариельным данным, никто не пострадал

Утром 5 июня у берегов порта Констанца в Румынии прогремел взрыв. Причиной тому стал морской беспилотник, который, что примечательно, не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях.

Беспилотный плавучий объект, скорее всего, является военно-морским беспилотникам. Подобные ситуации наблюдались на побережье с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет Euronews Romania.

"Беспилотник был запрограммирован на взрыв. Пиротехническая группа заметила, что устройство оснащено таймером. Взрыв произошёл недалеко от причала № 78", — говорится в материале издания.

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Согласно данным местных СМИ, всего было пять беспилотников со взрывчаткой. Они были обнаружены и нейтрализованы. Взорвался один из них.

Место взрыва дрона в Румынии. Фото: digi24

В результате взрыва беспилотника был разрушен зал, принадлежащий Румынскому агентству по спасению людей на море (Arsvom). Пострадало также находившееся неподалеку буксирное судно "Геркулес".

Здание Румынского морского спасательного агентства разрушено. Фото: Euronews Romania

Кроме того, румынский сайт digi24 опубликовал заявление, что якобы в порту Констанца якобы взорвался беспилотник типа "Магура", используемый украинской армией. Однако в социальных сетях уже провели сравнительный анализ и опровергли данную информацию.

Как выглядит "Магура" и беспилотник, обнаруженный в Румынии:

Морской дрон в Румынии. Фото: Минобороны Румынии

При этом, российские пропагандисты уже подхватили тему и пытаются выдать инцидент за целенаправленную атаку Украины. На самом же деле информация не соответствует действительности.

Что говорят российские пропагандисты о взрыве в Румынии

Что было известно ранее

Утром 5 июня в социальных сетях появились фото и видео с места взрыва беспилотника в Румынии.

Взрыв в порту Констанца. Фото: Euronews Romania

Возле причала 78, где был взрыв, находится штаб-квартира Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM). По предварительной информации, пострадавших нет.

Территория уже была оцеплена и изолирована силами румынской разведывательной службы, береговой охраны и Министерства национальной обороны, а объект в тот момент находился в процессе оценки и обеспечения его безопасности.

"Морской беспилотник такого типа, который использовался во время войны в Украине. Хотим отметить, что объект не является частью вооружения Румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в Черном море", — сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Власти активировали "Красный" план реагирования в Констанце после взрыва беспилотника. Местные жители получили сообщение с просьбой эвакуироваться из зоны в радиусе 1 км от прибрежной полосы порта Констанца.

"Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. Если убежища нет, оставайтесь внутри дома, подальше от окон и наружных стен", — говорилось в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 мая "Шахед" атаковал жилой дом в Румынии. В результате вспыхнул пожар.