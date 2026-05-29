Дрон был неслучайным? В румынском Галаце похоронен "главный предатель" России

Росяне ненавидят Мазепу и считают его "изменником"

В румынском городе Галац, который в ночь на 29 мая атаковал росийский дрон, был похоронен украинский гетман Иван Мазепа, который являюется одиозной фигурой для России. Однако через два года после захоронения османские мародеры разрушили могилу.

Как известно, после битвы под Полтавой между союзными войсками Карла XII, гетмана Ивана Мазепы и кошевого атамана Костя Гордиенко с одной стороны, и московской армией Петра I с другой, Иван Мазепа вместе со шведским королем Карлом XII отступил в город Бендеры в Молдове (тогда принадлежала Османской империи).

Здесь, в селе Варница близ города Бендеры, 21 сентября 1709 гетман Иван Мазепа умер и был похоронен. Впоследствии его перезахоронили в Галаце в церкви Святого Георгия.

Место смерти Ивана Мазепы

Украинский эмигрант доктор Галин в статье "Могила гетмана Мазепы", в 1930 году написал, что во время посещения церкви Святого Георгия в Галаце ему рассказали, что лет 30-40 назад на берег Галаца сошла команда матросов с российского судна. Они отыскали могилу Мазепы, открыли ее и забрали останки гетмана в Россию.

По другим данным, могила гетмана Ивана Мазепы была опустошена турками или россиянами. Происходило это вроде бы в 1711-м, 1835-м, 1877–1878-м, 1945-м и других годах.

В 1962 году в социалистической Румынии церковь Святого Георгия, где была похоронена Мазепа, зацепили тросами и стянули в Дунай. На ее месте стали рыть котлован под жилой дом.

Церковь Святого Георгия, где похоронили Мазепу

В 2017 году группа украинских и румынских ученых обследовала место вероятного захоронения Мазепы, где стояла церковь Святого Георгия. Они предполагают, что могила гетмана могла уцелеть.

Почему Россия ненавидит Ивана Мазепу

Россияне ненавидят Ивана Мазепу, потому что в своем имперском мифе сделали его одним из главных символов "предательства" за переход гетмана на сторону шведского короля Карла XII в Полтавской битве. Кроме того, его фигура олицетворяет историческое стремление Украины к независимости и выходу из-под власти Москвы, что прямо противоречит идеологии "единого народа".

В Галаце есть памятник Мазепе

В мае 2004 года при поддержке румынского правительства и посольства Украины в Румынии в Галаце был торжественно открыт памятник выдающемуся украинскому гетману Мазепе. Монумент выполнен по заказу Министерства культуры и искусств Румынии скульптором Георге Тенасе.

Российский дрон упал на жилой дом в Галаце — что известно

В ходе атаки РФ на Украину вражеский дрон залетел на территорию Румынии. Он упал на крышу многоквартирного дома в Галаце, возник пожар. Пострадали два человека.

Для перехвата беспилотника с авиабазы Фетешть в небо подняли два истребителя F-16, их поддерживал вертолет. Пилоты имели разрешение на поражение цели. После обнаружения дрона в трех пограничных уездах — Тулча, Галац и Бреила была объявлена воздушная тревога.

Как сообщал "Телеграф", во время массированной российской атаки на Украину 25 апреля в Галаке обнаружили падение обломков беспилотника. Незначительные повреждения получили хозяйственное сооружение и электроопора.