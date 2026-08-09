Укр

Кола от "Живчика": где можно купить новые вкусы легендарного напитка и сколько они стоят

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Легенда с детства обновляется Новость обновлена 09 августа 2026, 16:20
Легенда с детства обновляется. Фото Коллаж "Телеграфа"

Культовый бренд выпустил колу со вкусами ягод

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Легендарный украинский напиток "Живчик", знакомый многим еще с детства, снова решил удивить покупателей. В этот раз производитель подготовил новые вкусы напитков.

Бренд начал выпускать колу со вкусом малины и колу со вкусом вишни. О появлении новинок рассказала пользователь Threads с ником m.komarovvva, показавшая новые бутылки напитка.

"Живчик" выпустил два новых вкуса — кола-вишня и кола-малина
Новые виды напитков от "Живчик". Фото: Threads

Украинцев удивили очередные изменения от популярного бренда.

"Живчик" выпустил два новых вкуса — кола-вишня и кола-малина
Реакция пользователей Threads на новые вкусы "Живчик"
"Живчик" выпустил два новых вкуса — кола-вишня и кола-малина
Реакция пользователей Threads на новые вкусы "Живчик"

Где именно в продаже появились новые вкусы, пока неизвестно. Приобрести их можно в онлайн-магазине Maudau. Стоимость одной бутылки составляет 66 гривен.

"Живчик" выпустил два новых вкуса — кола-вишня и кола-малина
Новые вкусы "Живчика" — кола-малина и кола-вишня. Фото: Телеграф

Новый дизайн "Жвика"

Новые напитки стали еще одним изменением популярного бренда. Ранее "Живчик" обновил дизайн упаковки, что вызвало активную реакцию среди украинцев. Вместо привычного изображения милого яблока, производитель представил более современную версию логотипа и оформления.

Обновления не всем пришлись по вкусу – часть покупателей заявила, что из-за нового дизайна напиток стал менее узнаваемым. В соцсетях украинцы активно обсуждали изменения, создавали мемы и шутили, что культовый "Живчик" теперь выглядит совсем иначе.

Новый дизайн легендарного "Живчика"
Как выглядит новая бутылка "Живчика". Фото: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о реакции украинцев на обновленный дизайн "Живчика" и почему новые бутылки вызывали споры.

Теги:
#Напиток #Вкус #Живчик