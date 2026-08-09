Кола от "Живчика": где можно купить новые вкусы легендарного напитка и сколько они стоят
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Культовый бренд выпустил колу со вкусами ягод
Легендарный украинский напиток "Живчик", знакомый многим еще с детства, снова решил удивить покупателей. В этот раз производитель подготовил новые вкусы напитков.
Бренд начал выпускать колу со вкусом малины и колу со вкусом вишни. О появлении новинок рассказала пользователь Threads с ником m.komarovvva, показавшая новые бутылки напитка.
Украинцев удивили очередные изменения от популярного бренда.
Где именно в продаже появились новые вкусы, пока неизвестно. Приобрести их можно в онлайн-магазине Maudau. Стоимость одной бутылки составляет 66 гривен.
Новый дизайн "Жвика"
Новые напитки стали еще одним изменением популярного бренда. Ранее "Живчик" обновил дизайн упаковки, что вызвало активную реакцию среди украинцев. Вместо привычного изображения милого яблока, производитель представил более современную версию логотипа и оформления.
Обновления не всем пришлись по вкусу – часть покупателей заявила, что из-за нового дизайна напиток стал менее узнаваемым. В соцсетях украинцы активно обсуждали изменения, создавали мемы и шутили, что культовый "Живчик" теперь выглядит совсем иначе.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о реакции украинцев на обновленный дизайн "Живчика" и почему новые бутылки вызывали споры.