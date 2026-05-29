Наделали шуму в Галаце. Что известно о городе в Румынии, где "шахед" упал на дом (фото)

Это не первый инцидент с российским дроном в этом румынском городе

В ночь на пятницу, 29 мая, во время российской атаки на Украину вблизи речной границы с Румынией, один из дронов залетел на территорию этой страны. Он упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац, возник пожар.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии. Отмечается, что для перехвата беспилотника с авиабазы Фетешть в 1:19 в небо подняли два истребителя F-16, их поддерживал вертолет. Пилоты имели разрешение на поражение цели. После обнаружения дрона в трех пограничных уездах — Тулча, Галац и Бреила была объявлена воздушная тревога.

Служба по чрезвычайным ситуациям уезда Галац проинформировала, что два человека, находившиеся в квартире, где возник пожар, смогли эвакуироваться самостоятельно. Позже спасатели уточнили, что они получили ссадины и медицинскую помощь. Пожар ликвидирован.

На крыше возник пожар. Фото: Андрющенко Time

Возгорание было достаточно существенным. Фото: Андрющенко Time

Что может интересовать Россию в Галаце

Расстояние от Рени до румынского Галаца по прямой составляет около 21 км. Ранее этот город уже страдал от российских дронов.

Галац является стратегическим пограничным портом на Дунае вблизи Украины. В этом городе расположена большая судостроительная верфь (Damen Shipyards) и один из крупнейших в регионе металлургических комбинатов (Liberty Galați).

Теоретически россияне могли целиться по портовой и логистической инфраструктуре, используемой для транзита украинского зерна и грузов. Однако, вероятно, беспилотник просто потерял управление во время атаки на соседние украинские порты Рени и Измаил.

Румыния является членом НАТО

Румыния входит в Североатлантический альянс. Согласно статье 4 Североатлантического договора, в случае нападения на страну-члена НАТО должны начаться срочные консультации для оценки угрозы территориальной целостности и безопасности. Официальная реакция должна включать в себя жесткое дипломатическое предупреждение Москве. Однако в ходе предыдущих инцидентов с российскими дронами на территории Румынии этого сделано не было.

Как сообщал "Телеграф", во время массированной российской атаки на Украину 25 апреля в Галаке обнаружили падение обломков беспилотника. Незначительные повреждения получили хозяйственное сооружение и электроопора.