У порту Румунії пролунав потужний вибух: місцевих просять евакуюватися (фото та відео)

За попередніми даними, ніхто не постраждав

Вранці 5 червня біля берегів порту Констанца в Румунії пролунав вибух. Причиною став морський безпілотник, який, що примітно, не входить до складу озброєння румунської армії і не брав участі в нещодавніх навчаннях.

Безпілотний плавучий об’єкт, найімовірніше, є військово-морським безпілотником. Подібні ситуації спостерігалися на узбережжі від початку повномасштабної війни в Україні. Про це пише Euronews Romania.

"Беспілотник був запрограмований на вибух. Піротехнічна група зауважила, що пристрій оснащений таймером. Вибух стався недалеко від причалу № 78", — йдеться у матеріалі видання.

Вибух у порту Констанца. Фото: Euronews Romania

До речі, біля причалу 78 знаходиться штаб-квартира Румунської агенції з порятунку людського життя на морі (ARSVOM). За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Територія вже була оточена та ізольована силами румунської розвідувальної служби, берегової охорони та Міністерства національної оборони, а об’єкт на той момент перебував у процесі оцінки та забезпечення його безпеки.

"Морський безпілотник такого типу, який використовувався під час війни в Україні. Хочемо зазначити, що об’єкт не є частиною озброєння Румунської армії і не брав участі у нещодавніх навчаннях, організованих Міністерством національної оборони у Чорному морі", — повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

Влада активувала "Червоний" план реагування в Констанці після вибуху безпілотника. Місцеві жителі отримали повідомлення з проханням евакуюватись із зони в радіусі 1 км від прибережної смуги порту Констанца.

"Зберігайте спокій! Сховайтесь у підвалах або притулках цивільної оборони. Якщо притулку немає, залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон та зовнішніх стін", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 травня "Шахед" атакував житловий будинок у Румунії. В результаті спалахнула пожежа.